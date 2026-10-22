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Bayburt'ta aynı anda eğitim ve hafızlık yapan 154'üncü öğrenci mezun oldu

Erdem Bayazıt Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Mahir Gümüş, okul ve Kur'an kursu iş birliğiyle yürütülen programı tamamlayarak 154'üncü hafız oldu.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 10:44

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bayburt'ta aynı anda eğitim ve hafızlık yapan 154'üncü öğrenci mezun oldu

öğrencinin eğitimi ve belge verilmesi:

Bayburt Erdem Bayazıt Hafız İmam Hatip Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Mahir Gümüş, okul ve Kur'an kursu iş birliğiyle yürütülen Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Programı kapsamında eğitimini tamamlayarak kurumun 154'üncü hafızı oldu.

Erdem Bayazıt Kur'an Kursu'nda Bayram Karakurt rehberliğinde sürdürülen hafızlık eğitimini tamamlayan Gümüş'e, başarısı dolayısıyla hafızlık belgesi takdim edildi.

programın kapsamı ve iş birliği:

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde yürütülen program, öğrencilerin örgün eğitimlerine devam ederken Kur'an-ı Kerim'i ezberlemelerine imkân sağlıyor. Program kapsamında öğrenciler, okul derslerinin yanı sıra kurslarda düzenli hafızlık çalışmaları yürütüyor.

Bayburt'taki uygulama, okul ve Kur'an kursu arasındaki koordinasyonla sürdürülüyor; model, öğrencilerin hem akademik hem de dini eğitimlerini eş zamanlı yürütmelerine olanak tanıyarak benzer programlara örnek teşkil ediyor.

BAYBURT’TA ÖRGÜN EĞİTİMLE BİRLİKTE HAFIZLIK PROGRAMI 154’ÜNCÜ MEZUNUNU VERDİ

BAYBURT’TA ÖRGÜN EĞİTİMLE BİRLİKTE HAFIZLIK PROGRAMI 154’ÜNCÜ MEZUNUNU VERDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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