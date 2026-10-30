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Bayburt'ta çocuk koruma çalışmaları ve kurumsal eşgüdüm masaya yatırıldı

Bayburt'ta kurumlar arası iş birliği ve erken müdahale mekanizmaları ele alındı; çocukların ihmal ve istismardan korunması için koordinasyon artırılacak.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 11:10

GÜNCELLEME: 30 Ekim 2026 - 11:18

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bayburt'ta çocuk koruma çalışmaları ve kurumsal eşgüdüm masaya yatırıldı

Toplantının amacı ve kapsamı:

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonunda, Çocuk Koruma Kanunu çerçevesinde düzenlenen oturumda çocukların korunmasına yönelik hizmetlerin değerlendirilmesi amaçlandı. Toplantı, Şube Müdürü Mehtap Ekici öncülüğünde gerçekleştirildi ve ilgili birim personelleriyle katılımcılar bir araya geldi.

Öne çıkan konular:

Görüşmelerde öncelikle çocukların ihmal ve istismardan korunması üzerinde duruldu. Risk altındaki çocukların erken tespiti ve ihtiyaç duydukları desteğe zamanında ulaşabilmesi için yürütülen yöntemler değerlendirildi; koruyucu ve destekleyici tedbirlerin uygulanmasında kurumların görev ve sorumlulukları masaya yatırıldı.

Toplantıda ayrıca kurumlar arası bilgi paylaşımının hızlandırılması ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik uygulamalı yaklaşımlar tartışıldı. Hedef, vakalara müdahalede gecikmelerin azaltılması ve destek zincirinin kopmadan işletilmesiydi.

Eşgüdüm ihtiyacı ve çözüm önerileri:

Katılımcılar, çocukların güvenli bir ortamda gelişimini sürdürebilmeleri için eğitim, sağlık ve sosyal hizmet alanlarında eş güdümlü çalışmanın önemini vurguladı. Mevcut uygulamalarda karşılaşılan sorunlar ve pratik çözüm önerileri ele alındı; yönlendirme süreçleri, iletişim kanallarının netleştirilmesi ve erken uyarı mekanizmalarının etkinleştirilmesi öne çıkan başlıklar oldu.

Toplantı, koruyucu hizmetlerin güçlendirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun artırılmasına yönelik değerlendirmelerin yapılmasıyla sona erdi; katılımcılar, gündeme getirilen önerilerin izlenmesi gerektiğini belirtti.

BAYBURT’TA ÇOCUKLARIN KORUNMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLDİ

BAYBURT’TA ÇOCUKLARIN KORUNMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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