Pınarbaşı kimyonu için belediyeden üretim ve tanıtım hamlesi

Pınarbaşı kimyonu üretimi için ayrılan alan:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent tarımını öne çıkaran hizmet anlayışı kapsamında Doğal Ürünler Bahçesi'nin bir bölümünü Pınarbaşı kimyonu yetiştiriciliğine ayırdı. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na bağlı Hobi Bahçeleri Müdürlüğü tarafından yürütülecek çalışma, bölgenin özgün tarımsal değerlerini görünür kılmayı hedefliyor.

İlk kez gerçekleştirilecek ekim çalışmasıyla kimyonun üretim süreci yakından takip edilecek; tohumdan hasada kadar elde edilecek veriler, yetiştiriciliğin yaygınlaştırılması için temel kaynak olarak kullanılacak.

yerel üretime ve tarımsal çeşitliliğe katkı:

Uygulama, yerel üretimin korunması ve alternatif ürünlerin teşvik edilmesi açısından önem taşıyor. Proje ile hem üreticilerin yeni pazar ve bilgiye erişimi kolaylaştırılacak hem de kırsal kalkınma perspektifiyle tarımsal çeşitlilik desteklenecek.

Çalışma aynı zamanda bölgenin üretim kültürünün yaşatılmasına katkı sunmayı amaçlıyor; uygulama sonuçları, benzer yerel ürünlerin tanıtımı ve yaygınlaştırılması için model oluşturabilir.

gastronomi ve tanıtım odağı:

Pınarbaşı kimyonunun kalitesi daha önce Kayseri Gastronomi Günleri'nde de öne çıkmıştı; ünlü şef Mehmet Yalçınkaya etkinlikte, "Pınarbaşı kimyonu hakikaten Türkiye’nin en değerli kimyonlarından bir tanesi" ifadelerini kullanmıştı. Bu tür değerlendirmeler, tanıtım çalışmalarının stratejik önemini artırıyor.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç öncülüğünde yürütülen girişim, Pınarbaşı kimyonunun bilinirliğini yükseltmeyi, üretim potansiyelini değerlendirerek bölge ekonomisine katkı sağlamayı ve bu yerel değerin gelecek nesillere aktarılmasını amaçlıyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, PINARBAŞI İLÇESİYLE ÖZDEŞLEŞEN KİMYONUN TANITILMASI VE ÜRETİMİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI AMACIYLA DOĞAL ÜRÜNLER BAHÇESİ’NDE ÖZEL BİR ÜRETİM ALANI OLUŞTURUYOR. ÇALIŞMAYLA KAYSERİ’NİN YEREL TARIMSAL DEĞERLERİNİN KORUNMASI VE ALTERNATİF ÜRÜN YETİŞTİRİCİLİĞİNİN TEŞVİK EDİLMESİ HEDEFLENİYOR.