Kozakent ile Kayseri’ye yeşil alanları ve sosyal donatılarıyla yeni bir şehir parçası kazandırılacak

kocasinan’dan yeni etap: kozakent projesi:

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Mithatpaşa Mahallesi’nde hayata geçirilecek Kozakent ile Kayseri’ye yeni bir yaşam alanı kazandırmayı hedeflediklerini açıkladı. Proje; sosyal donatılar, yeşil alanlar, spor ve kültürel tesisleriyle planlı bir yerleşim sunacak şekilde tasarlandı. Başkan Çolakbayrakdar, projenin kent bütünlüğü gözetilerek hazırlandığını ve bölgenin gelecekteki kimliğini vatandaşa aktaracaklarını belirtti.

arsa satışı ve imar süreci:

Belediyeye ait arsaların bulunduğu Ali İhsan Alçı Bulvarı üzerindeki alanlar satışa çıkarıldı. Başkan Çolakbayrakdar, söz konusu arsaların satışlarına ilişkin yeni bir etapın 3 Kasım tarihinde gerçekleştirileceğini söyledi. Bölge henüz yapılaşmanın başlamadığı bir konumda; imar çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte yeni bir gelişim dönemi bekleniyor. Belediye, bölgenin nasıl bir yaşam alanına dönüşeceğini şeffaf biçimde anlatmak amacıyla tüm alana Kozakent adını verdi.

projenin bileşenleri: donatı, kültür ve spor:

Kozakent’in planlaması insan odaklı şehircilik anlayışıyla yapıldı. Proje kapsamında okul, cami, pazaryeri, ticaret alanları, Kocasinan Akademisi, sosyal tesisler, spor tesisleri, parklar ve yollar gibi bir kentin ihtiyaç duyduğu donatılar yer alacak. Başkan Çolakbayrakdar, sadece bina inşa etmenin yeterli olmadığını; insanların sosyalleşebileceği, çocukların güvenle büyüyebileceği ve yeşil alanlara erişebileceği bir çevre oluşturulmasının öncelik olduğunu vurguladı.

Kocasinan Akademisi tesislerinin vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğüne dikkat çekildi. Akademi sayesinde çocuklar, gençler ve aileler çeşitli faaliyetlere katılabiliyor; spor tesisleri, çocuk kulüpleri ve Sinan Kütüphaneleri gibi imkanlar mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artırıyor. Aile sağlığı merkezi de proje kapsamında yer alacak ve tüm bu donatıların bir arada bulunması Kozakent’i farklı kılacak.

konum, ulaşım ve çevresel değerler:

Kozakent, Bekir Yıldız Bulvarı ile Ali İhsan Alçı Bulvarı kesişiminde, Şehir Hastanesi ve şehir merkezine yakın konumda yer alıyor. Bölgenin Mobil Kent ve Kumsal gibi alanlara yakınlığı da erişilebilirliği artırıyor. Bu konum, Kozakent’i yalnızca yeni konut alanı değil, aynı zamanda cazibe merkezi haline getirecek.

Projektin yanında planlanan 100 bin metrekarelik kent park ise bölgeye önemli bir değer katacak. Başkan Çolakbayrakdar, kent parkının mülkiyet edinme sürecinde son aşamaya gelindiğini ve hukuki işlemlerin tamamlanmasının ardından yapımına başlanacağını söyledi. Bu park ve geniş yeşil alanlar, yeni imarlaşmayla birlikte bölgenin yaşam kalitesini yükseltecek.

Başkan Çolakbayrakdar, projenin çevresinde yeni imar alanlarının oluştuğunu ve bunun Kocasinan için yeni bir kentsel dönüşüm fırsatı anlamına geldiğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı: Kozakent ile sadece binaların yükseldiği değil; insanların huzurla yaşayabildiği, sosyalleşebildiği ve tüm ihtiyaçların karşılandığı bir yaşam alanı oluşturacağız. Projenin yakın gelecekte vatandaşların ilgisini çekecek yeni bir yaşam merkezi olacağı vurgulandı.

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR, KAYSERİ’YE DEĞER KATACAK YENİ BİR PROJEYİ DAHA HAYATA GEÇİRİYOR. MİTHATPAŞA MAHALLESİ’NDE HAYATA GEÇİRİLECEK KOZAKENT PROJESİYLE SOSYAL DONATILARI, YEŞİL ALANLARI, SPOR VE KÜLTÜREL TESİSLERİYLE YENİ BİR YAŞAM ALANI OLUŞTURULACAĞINI BELİRTEN BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR, "KOZAKENT İLE YENİ BİR ŞEHİR PARÇASI KAZANDIRACAĞIZ" DEDİ.