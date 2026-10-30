Maharetli eller Talas'ta kasımın ilk pazarında

Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı kasım ayının ilk pazarında açılıyor

Talas Belediyesi’nin kadın girişimcilere destek amacıyla Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı, kasım ayının ilk pazar günü misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Pazarın yeri ve tarih:

Organizasyon, tarihi güzelliğiyle dikkat çeken Harman Mahallesi Meydanı'nda kuruluyor. Etkinlik, 1 Kasım 2026 Pazar günü tezgâh açacak ve kentte her ayın birinci ve üçüncü pazar günleri düzenlenmeye devam edecek.

Ürün yelpazesi ve amaç:

Pazarda el işi çalışmalar ve ahşap ürünleri başta olmak üzere ev yemekleri, süs eşyaları ve farklı el emeği ürünler satışa sunuluyor. Etkinlik, kadın girişimcilere destek olmayı ve yerel üretimi görünür kılmayı hedefliyor.

Birbirinden kıymetli el emeği ürünlerin vatandaşlarla buluştuğu pazara, halkın yine yoğun katılım göstermesi bekleniyor.

TALAS BELEDİYESİ’NİN KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK AMACIYLA MAHARETLİ ELLER KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ İLE BİRLİKTE HAYATA GEÇİRDİĞİ ‘MAHARETLİ ELLER KADIN ÜRETİCİ PAZARI’, KASIM AYININ İLK PAZAR GÜNÜNDE MİSAFİRLERİNİ AĞIRLAMAYA HAZIRLANIYOR.