Bayburt’ta cumhuriyet bayramı coşkuyla kutlandı

Bayburt’ta Cumhuriyet’in ilanının 103’üncü yıl dönümü, kent merkezinde düzenlenen törenlerle ve kültürel etkinliklerle coşkuyla anıldı. Etkinlikler; şiir dinletileri, komando gösterisi ve halk oyunları gibi farklı etkinlikleri bir araya getirdi.

Resmi tören ve protokol mesajları:

Cumhuriyet Caddesi’nde gerçekleştirilen törende Vali Mustafa Eldivan, Garnizon Komutanı Burak Yılmaz ve Belediye Başkanı Mete Memiş vatandaşların bayramını kutladı. Tören, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başladı; ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyet Bayramı mesajı katılımcılara iletildi.

Vali Eldivan konuşmasında Çanakkale’de yazılan destanı ve İstiklâl mücadelesini hatırlatarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyet’in milli iradeyi esas alan yeni devlet düzeninin temellerini attığını vurguladı. Eldivan, Cumhuriyetin özgürlük, eşitlik ve adalet ilkelerinin korunmasının önemine dikkat çekti.

Etkinlikler, gösteriler ve ödüller:

Program kapsamında öğrenciler tarafından şiirler okundu ve Jandarma Asayiş Komando Birlik Komutanlığı tarafından tüfekli gösteri sunuldu. Gösterinin ardından çeşitli yarışmalarda dereceye giren sporculara ödül ve madalyaları takdim edildi.

Kutlamalar, Bayburt Ortaokulu öğrencilerinin sergilediği Bayburt barları ile renklenirken, etkinlikler resmi geçit töreni ile sona erdi. Vali Eldivan konuşmasında, Cumhuriyetin temel değerlerini korumanın ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile şehitler ve gaziler için saygı ve minnet dileğinde bulundu.

Bayburt’taki kutlamalar, kenttin tarihi ve kültürel yapısının Cumhuriyet bilinciyle nasıl iç içe geçtiğini gösterirken, yerel yönetimler ve güvenlik güçlerinin ortak çalışmasıyla düzenlenen program yoğun ilgi gördü.

BAYBURT’TA CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUYLA KUTLANDI