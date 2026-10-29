Nevşehir'de peribacaları arasında bayraklı at gösterisi

Nevşehir'de at çiftlikleri Cumhuriyet coşkusuna at sırtında katkı sundu

Nevşehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir araya gelen at çiftlikleri, atlar üzerinde açtıkları Türk bayrakları ile peribacaları arasında görsel bir gösteri gerçekleştirdi. Cumhuriyetin 103'üncü yıl dönümüne özel düzenlenen etkinlik, izleyenlere gurur ve görsel şölen sundu.

bayraklı at gösterisi:

Gösteride atların üzerinde dalgalanan Türk bayrağı ana motif oldu. Atlı kortej peribacaları arasından geçerken oluşan kompozisyon, yükseklikten dronla kayıt altına alındı ve ortaya etkileyici görüntüler çıktı. Organizasyona katılan at çiftliklerinin koordineli hareketleri, bayramın solemn ve coşkulu havasını bir arada yansıttı.

tören ve diğer gösteriler:

Nevşehir Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda düzenlenen tören programında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler şiirler seslendirdi. Etkinlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halk Oyunları Ekibi'nin sunumu ile halk oyunları gösterisi de yer aldı.

Programda ayrıca itaat köpeğinin kaykay üzerinde sergilediği performans dikkat çekti; komutlarla hareket eden köpek seyircilerden beğeni topladı. Günün ilerleyen saatlerinde komandoların gerçekleştirdiği silahlı gösteri tatbikatı da katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Tüm etkinlikler, 29 Ekim anısına düzenlenen kutlamalara anlamlı bir katkı sağladı.

NEVŞEHİR DAMAT İBRAHİM PAŞA SPOR SALONU’NDA DÜZENLENEN TÖREN