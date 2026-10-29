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Beyaz Ay Derneği'nden yatağa bağımlı ve Down sendromlu çocuğu olan aileye medikal destek

Kırşehir Beyaz Ay Derneği, yatağa bağımlı birey ve Down sendromlu çocuğu bulunan aileye medikal malzeme desteği sağladı; yardımlar sürecek.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 15:06

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Beyaz Ay Derneği'nden yatağa bağımlı ve Down sendromlu çocuğu olan aileye medikal destek

medikal malzemeler teslim edildi:

Kırşehir Beyaz Ay Derneği Şube Başkanlığı, yatağa bağımlı bir birey ile Down sendromlu çocuğu bulunan aileye medikal malzeme desteği sağladı. Destek kapsamında ailenin ihtiyaç duyduğu malzemeler temin edilerek teslim edildi.

Şube Başkanı Adnan Göçmen, yardımların yerinde koordine edildiğini ve önceliklerinin ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmak olduğunu ifade etti.

yardımların hedefi ve kapsamı:

Göçmen, derneğin sosyal dayanışma ilkesi doğrultusunda benzer destekleri sürdüreceklerini belirtti. Sağlanan medikal malzemelerin, aileye günlük bakımda kolaylık sağlayacağı kaydedildi.

Dernek yetkilileri, ihtiyaç tespitinin devam ettiğini ve benzer desteklerin şube aracılığıyla sürdürülmeye devam edeceğini bildirdi.

KIRŞEHİR BEYAZ AY DERNEĞİ ŞUBE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YATAĞA BAĞIMLI BİR AİLE BİREYİ İLE DOWN...

KIRŞEHİR BEYAZ AY DERNEĞİ ŞUBE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YATAĞA BAĞIMLI BİR AİLE BİREYİ İLE DOWN SENDROMLU ÇOCUĞU BULUNAN AİLEYE MEDİKAL MALZEME DESTEĞİ SAĞLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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