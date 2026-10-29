Niğde'de cumhuriyetin 103. yılı birlik ve coşkuyla kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü, Niğde’de düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı. Merkez Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açıldı; kent protokolü, öğrenciler, sporcu ve vatandaşlar törende yer aldı.

öğrenci gösterileri ve halk etkinlikleri:

Programın ilerleyen bölümlerinde öğrenciler, cumhuriyetin anlam ve önemini vurgulayan şiirler okudu. Seslendirilen şarkılar ve sunulan halk oyunları gösterileri izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Sporcuların sahnelediği performanslar uzun süre alkışlandı ve program boyunca coşku canlı tutuldu.

Bayram dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri, protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Etkinlikler, hem eğitsel hem de gösteri amaçlı bölümlerle katılımcılara zengin bir program sundu.

vali nedim akmeşe'nin konuşması:

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Niğde Valisi Nedim Akmeşe yaptı. Vali Akmeşe, cumhuriyetin Türk Milleti’nin bağımsızlık mücadelesinin en büyük kazanımlarından biri olduğunu vurgulayarak cumhuriyetin yalnızca bir yönetim biçimi olmadığını, milletimizin kendi mukadderatına hakim olma iradesinin ve bağımsızlık ile hürriyetine olan sarsılmaz bağlılığının en güçlü ifadesi olduğunu belirtti.

Vali Akmeşe konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ sözünün cumhuriyetimizin temelini oluşturduğunu ifade etti ve şöyle devam etti: Bugün bizlere düşen en temel sorumluluk, büyük fedakârlıklarla kazanılan bu aziz mirasa sahip çıkmak, cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılmak ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıma hedefi doğrultusunda el ve gönül birliğiyle çalışmaktır. Dün milli mücadelede bizleri zafere ulaştıran birlik ve beraberlik ruhu, bugün de cumhuriyetimizi daha ileriye taşıma yolunda en büyük gücümüz ve güçlü yarınlarımızın teminatıdır.

Vali Akmeşe’nin konuşmasının ardından kutlama programı, öğrencilerin hazırladığı gösteriler ve ödül töreniyle devam etti. Gün, düzenlenen resmi geçit töreninin tamamlanmasıyla sona erdi.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ, NİĞDE’DE DÜZENLENEN TÖREN VE ETKİNLİKLERLE KUTLANDI.