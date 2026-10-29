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Kuşadası’nda 103. yılda birlik ve coşku meydanlara taşındı

Kuşadası’nda Cumhuriyetin 103. yılı kutlamalarında Kaymakamlık töreni, Atatürk Meydanı'ndaki resmi program, dans gösterileri ve fotoğraf sergisi yer aldı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 15:06

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kuşadası’nda 103. yılda birlik ve coşku meydanlara taşındı

kutlamalar başladı:

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103. yılı dolayısıyla Kuşadası’nda düzenlenen törenler, günün erken saatlerinde Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik’in makamında gerçekleştirilen tebrik kabulüyle başladı. Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, idari amirler ve siyasi parti temsilcilerinin katıldığı kabul, kentteki resmi programın ilk halkasını oluşturdu.

resmi tören ve konuşmalar:

Etkinlikler, Kuşadası’nın simge alanı Atatürk Meydanı’nda devam etti. Törene Kaymakam İbrahim Keklik, Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, kentin idari amirleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören sırasında Keklik günün anlam ve önemine vurgu yapan bir konuşma yaptı; katılımcılar Cumhuriyetin 103 yıllık yolculuğunu ve değerlerini birlikte anarak kutladı.

gösteriler, öğrenci performansı ve sergi:

Resmi törenin ardından Kuşadası Halk Oyunları Spor Okulu (KUFAD) ile Elifnağme Spor Kulübü’nün dans gösterileri izleyicilerden büyük beğeni topladı. Müzik ve dans performansları meydandaki coşkuyu güçlendirirken, en duygusal anlardan biri Naci Akdoğan Ortaokulu öğrencilerinin sunduğu Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamını ve Cumhuriyet’in kuruluş mücadelesini anlatan gösteri oldu.

Program, resmi tören geçişinin tamamlanmasının ardından sahil boyunca ziyaretçilere açılan Milli Mücadele fotoğraf sergisi ile sürdü. Sergide yer alan fotoğraflar, dönemin görsel belleğini yansıtarak katılımcılara geçmişe yönelik anlamlı bir yolculuk sundu ve ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Kuşadası’ndaki kutlamalar, devlet erkanı, sivil toplum temsilcileri, gençler ve çocukların katılımıyla renkli ve anlamlı görüntülere sahne oldu; program, Cumhuriyetin taşıdığı değerlerin kuşaklar boyunca aktarılmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞUNUN 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ, KUŞADASI’NDA DÜZENLENEN TÖRENLERLE BÜYÜK...

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞUNUN 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ, KUŞADASI’NDA DÜZENLENEN TÖRENLERLE BÜYÜK BİR COŞKU VE GURUR İÇERİSİNDE KUTLANDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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