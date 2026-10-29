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Yağış mekânı değiştirdi, cumhuriyet coşkusu sürdü

Edremit'te 29 Ekim kutlamaları yağış nedeniyle Şehit Hamdibey Meydanı yerine Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde yapıldı; etkinlikler halk oyunları ve ödül törenleriyle devam etti.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 15:08

GÜNCELLEME: 29 Ekim 2026 - 15:11

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Yağış mekânı değiştirdi, cumhuriyet coşkusu sürdü

Kutlama farklı mekânda birleşti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Cumhuriyet'in 103. yılı anısına düzenlenen resmi tören, olumsuz hava koşulları nedeniyle açık alan yerine iç mekâna alındı. Planlanan program, Şehit Hamdibey Meydanı yerine Şükrü Tunar Kültür Merkezinde gerçekleştirildi ve yoğun katılımla sürdü.

program akışı:

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Edremit Kaymakamı Zafer Engin yaptı. Kutlamalara Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Garnizon Komutanı ve 19. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Tarhan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

gösteriler ve ödül töreni:

Program boyunca sahne alan halk oyunları ekibi sergilediği gösterilerle izleyicilerden yoğun alkış aldı. Öğrencilerin seslendirdiği şiirler ve çeşitli sahne gösterileri, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu merkezde tuttu. Etkinlikler kapsamında düzenlenen şiir, kompozisyon, resim ve spor yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Yoğun katılımla gerçekleşen kutlama, öğrencilerin hazırladığı gösteriler ve şiir dinletilerinin ardından sona erdi. Etkinlik, yağışa rağmen programın etkin biçimde yürütüldüğünü ve toplumun Cumhuriyet değerlerine bağlılığının sürdüğünü gösterdi.

BALIKESİR’İN EDREMİT İLÇESİNDE CUMHURİYET’İN İLANININ 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN RESMİ...

BALIKESİR’İN EDREMİT İLÇESİNDE CUMHURİYET’İN İLANININ 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN RESMİ KUTLAMA PROGRAMI, YAĞIŞLI HAVA NEDENİYLE ŞEHİT HAMDİBEY MEYDANI YERİNE ŞÜKRÜ TUNAR KÜLTÜR MERKEZİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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