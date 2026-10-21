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Bayburt'ta danışmanlık ofislerinde kalite ve mevzuat denetimi

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, danışmanlık ofislerinde mevzuat uyumu ve hizmet kalitesini yerinde denetleyerek üreticilerin doğru bilgiye erişimini destekliyor.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 09:42

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Bayburt'ta danışmanlık ofislerinde kalite ve mevzuat denetimi

Bayburt'ta danışmanlık ofislerinde kalite ve mevzuat denetimi

Bayburt’ta tarımsal danışmanlık hizmetlerinin mevzuata uygun yürütülmesini ve üreticilere sunulan hizmetlerin niteliğini değerlendirmek amacıyla denetimler sürüyor. Denetimler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yapılıyor ve ofislerdeki uygulamalar yerinde inceleniyor.

Denetim kapsamı ve yöntemleri:

İncelemelerde tarımsal danışmanlık faaliyetlerinin yürütülme durumu detaylı biçimde gözden geçiriliyor. Ofislerdeki hizmet süreçleri değerlendirilirken, mevzuat kapsamında gerekli kontroller gerçekleştiriliyor; kayıtlar, danışmanlık uygulamaları ve bilgilendirme süreçleri yerinde tespit ediliyor.

Amaç ve beklenen sonuçlar:

Yapılan denetimlerle amaç, danışmanlık hizmetlerinin işleyişini takip etmek ve hizmet kalitesini artırmak. Bu çalışmalar aynı zamanda üreticilerin doğru ve güncel tarımsal bilgiye erişimini desteklemeye yönelik saha çalışmaları şeklinde devam ediyor.

BAYBURT’TA TARIMSAL DANIŞMANLIK OFİSLERİ DENETLENİYOR

BAYBURT’TA TARIMSAL DANIŞMANLIK OFİSLERİ DENETLENİYOR

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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