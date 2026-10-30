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Bayburt'ta din görevlileriyle saha buluşmaları programı tamamlandı

Bayburt'ta düzenlenen Diyanet 'Saha Buluşmaları' programında din görevlileri hizmet etkinliği, koordinasyon, aile rehberliği ve dezenformasyon konuşuldu.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 10:59

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Bayburt'ta din görevlileriyle saha buluşmaları programı tamamlandı

Bayburt'ta saha buluşmaları programı gerçekleştirildi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen 'Saha Buluşmaları: İstişare ve Gelişim' programı kapsamında Bayburt'ta din görevlilerine yönelik konferans ve değerlendirme toplantıları yapıldı. Çoruh Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerde sahada yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik tartışmalar öne çıktı.

Katılımcılar ve açılış konuşmaları

Programa Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Halit Güldemir, Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Betül Altun Erinçik ve Vaiz Dr. Nimet Keseli Ustabaşı katıldı. Açılışta konuşan İl Müftüsü Basri Bektaş, başkanlık heyetini Bayburt'ta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirterek konuklara teşekkür etti ve il düzeyindeki hizmetlerin yerel ihtiyaçlara göre değerlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Gündem: hizmet kalitesi, koordinasyon ve aile rehberliği

Strateji Geliştirme Başkanı Halit Güldemir sunumunda Diyanet'in hizmetleri ile temel politika ve önceliklerine dair bilgi verdi. Merkez ve saha birimleri arasındaki iletişim ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunan Güldemir, ayrıca başkanlık hizmetlerine ilişkin dezenformasyonla mücadele konusuna dikkat çekti ve din görevlilerinin bu alandaki rollerine değindi.

Betül Altun Erinçik ise Aile ve Dini Rehberlik Bürolarının çalışmaları, aile yapısının korunması ve bu alanda yürütülen hizmetler hakkında din görevlilerini bilgilendirdi. Bu çerçevede saha uygulamalarında rehberlik işlevinin güçlendirilmesi ve toplum içindeki etkisinin artırılması hedefleri tartışıldı.

Programın devamında Strateji Geliştirme Başkanı Halit Güldemir başkanlığında; İl Müftüsü Basri Bektaş, müftü yardımcıları ve ilçe müftülerinin katılımıyla daha ayrıntılı bir toplantı yapıldı. Bu oturumda Bayburt Müftülüğünün yürüttüğü hizmetler ve ilgili sayısal veriler değerlendirildi; il genelinde sunulan din hizmetlerinin niteliğini artırmaya yönelik öneriler ele alındı.

Son oturumlarda müftülük personeli ve din görevlilerinin katılımıyla sunulan hizmetler gözden geçirildi, planlanan faaliyetler hakkında istişare edildi ve sahadaki uygulamaların verimliliğini artırmaya yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Etkinlik, kurum içi iletişimin güçlendirilmesi ve yerel hizmetlerin geliştirilmesine dönük somut adımların tartışılmasıyla sona erdi.

BAYBURT’TA DİN GÖREVLİLERİNE YÖNELİK İSTİŞARE VE GELİŞİM PROGRAMI DÜZENLENDİ

BAYBURT’TA DİN GÖREVLİLERİNE YÖNELİK İSTİŞARE VE GELİŞİM PROGRAMI DÜZENLENDİ

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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