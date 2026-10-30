Manisa'nın geleceği kentsel dirençle şekilleniyor: dönüşümü ertelemeyelim

Fatih Köse'den uyarı:

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, Manisa'nın deprem gerçeğine karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı. Köse, kentsel dönüşümün yalnızca bina yenileme çalışması olmadığını, şehrin güvenlik ve direnç hedefiyle ele alınması gerektiğini belirtti.

depremi beklemeden hazırlık yapmalıyız:

Köse, deprem hazırlığının yalnızca afet sonrasında yapılacak çalışmalar olmadığını söyleyerek "Deprem olduktan sonra ne yapacağımızı konuşmak yerine, deprem olmadan önce ne yapmamız gerektiğine odaklanmalıyız" dedi. En önemli meselelerden birinin güvenli yapı stokuna sahip olmak olduğunu vurguladı.

Risk taşıyan yapıların tespiti ve kentsel dönüşüm süreçlerinin hızlandırılması gerektiğini kaydeden Köse, bu süreçte vatandaşların mağdur edilmemesinin önemine dikkat çekti. Süreç boyunca şeffaf bilgilendirmenin ve vatandaşların karar alma mekanizmalarına dahil edilmesinin şart olduğunu ifade etti.

kentsel dönüşüm sadece bina yenilemek değil:

Köse, dönüşümün teknik iyileştirmelerin ötesine geçmesi gerektiğini söyledi: "Güvenli binaların yanında ulaşım yolları, toplanma alanları, altyapı, sağlık hizmetleri ve acil müdahale imkanları da birlikte düşünülmeli." Bu ifadeyle bütüncül bir şehircilik anlayışı çağrısı yaptı ve planlamanın sosyal ile ekonomik boyutlarının ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.

Toplumun bilinçlendirilmesinin de yapı güvenliği kadar önemli olduğuna işaret eden Köse, mahalle bazında afet eğitimlerinin yaygınlaştırılması ve vatandaşların acil durum planları konusunda bilgilendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Manisa'nın geleceğini planlarken deprem gerçeğinin göz ardı edilemeyeceğini söyleyen Köse, bugün atılacak adımların yarın yaşanabilecek bir afetin sonuçlarını doğrudan etkileyebileceğini belirtti. Kamu kurumları, yerel yönetimler, meslek odaları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların iş birliğiyle kentin afetlere karşı daha hazırlıklı hale gelebileceğini kaydetti.

DÜŞÜNCE ROTASI DERNEĞİ GENEL BAŞKANI FATİH KÖSE, MANİSA’NIN DEPREM GERÇEĞİNE KARŞI HAZIRLIKLI OLMASI GEREKTİĞİNİ BELİRTEREK, KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN YALNIZCA BİNA YENİLEME ÇALIŞMASI OLARAK GÖRÜLMEMESİ, GÜVENLİ VE DİRENÇLİ BİR ŞEHİR HEDEFİYLE ELE ALINMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ.