Andırın'da imeceyle güneşte kuruyan yerli mısır hasadı

hasadı tamamladı:

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesine bağlı Osmancık Mahallesi’nde çiftçilik yapan Baki Kıvrak, bu sezon yerli mısır tarlalarında yürüttüğü titiz bakımın ardından hasadı sonlandırdı. Tarladan toplanan koçanlar, geleneksel yöntemin bir parçası olarak Patos makinesinden geçirilerek tanelerine ayrıldı.

Patos işleminden çıkan altın sarısı mısırlar, nemden arındırılmak ve uzun süre muhafaza edilebilmek için evlerin önündeki geniş brandalara yayıldı. Bu aşama hem ürünü koruma hem de kaliteyi artırma açısından kritik görülüyor.

imece usulüyle güneşte kurutma:

Kurutma sürecinde mahalle ve aile içindeki dayanışma ön plana çıktı. Aile fertleri ve komşular imece usulüyle taneleri brandalara serdi, çuvallardan boşalttı ve yerleştirdi. Çocukların da katıldığı bu çalışma, kırsalda nesiller arası paylaşım ve geleneklerin aktarımını gösteren samimi sahnelere dönüştü.

Kış hazırlıkları kapsamında yapılan kurutma, mısırın rutubetten korunmasını ve kış aylarında kullanım için depolanmasını sağlıyor. Geleneksel yöntemlerle kurutulan yerli mısırların, hem aile ekonomisine katkı sağladığı hem de bölgesel tarım kültürünü yaşattığı belirtiliyor.

Hasadın son aşamasını tamamlamanın memnuniyetini ifade eden Baki Kıvrak, toprağın bereketini sofralara taşımaktan duyduğu gururu vurguladı. Mahalledeki kurutma mesaisi, tarımsal üretimin günlük ritmini ve toplumun ortak çalışma geleneğini gözler önüne serdi.

ANDIRIN’DA YERLİ MISIR HASADI SEVİNCİ: PATOSTA ÇEKİLEN MAHSUL GÜNEŞTE KURUTULUYOR