Toparlar'da sabahın huzurunda cemaat buluşması

Sabah namazı buluşması Toparlar Merkez Camii'nde

Köyceğiz İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen program, cami merkezli dini ve sosyal hayatın güçlendirilmesi ile sabah namazının manevi atmosferinin birlikte yaşanmasını amaçlıyor. Etkinlik, 31 Ekim 2026 Cumartesi sabah namazı vaktinde Toparlar Mahallesi Merkez Camiinde başlayacak ve tüm vatandaşların katılımına açık olacak.

Program akışı:

Buluşma Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayacak, devamında sabah namazı cemaatle eda edilecek ve tesbihat yapılacak. Programın ilerleyen bölümünde din görevlileri tarafından sabah namazının önemi, cami ve cemaat şuuru ile gençlerin ve çocukların camiyle kuracakları bağların güçlendirilmesine yönelik dini sohbetler gerçekleştirilecek. Etkinlik, katılımcılara sabah namazının huzurunu yaşatma ve cemaat bilincini pekiştirme hedefi taşıyor.

Hedef ve davet:

Program, toplumda birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını sağlamlaştırmayı, cami merkezli sosyal hayatı canlandırmayı amaçlıyor. Ayrıca toplantıda ülkenin ve milletin huzuru, İslam aleminin birlik ve beraberliği ve tüm insanlığın barış ve esenliği için dualar edilecek. Köyceğiz İlçe Müftülüğü, her yaştan vatandaşın aynı safta buluşmasını teşvik ederek, tüm halkı bu sabah buluşmasına davet etti.

KÖYCEĞİZ’DE SABAH NAMAZI BULUŞMALARI TOPARLAR MERKEZ CAMİİ’NDE BAŞLIYOR