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Bayburt'ta eğitim çalışmaları yerinde incelendi

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, kentteki okulları ziyaret ederek öğretmen ve yöneticilerle eğitim uygulamalarını yerinde değerlendirdi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 09:52

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Bayburt'ta eğitim çalışmaları yerinde incelendi

Bayburt'ta eğitim çalışmaları yerinde incelendi

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, kent genelindeki okullarda incelemelerde bulunarak yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerini yerinde gözlemledi. Kahraman, okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya gelerek uygulamalar ve ihtiyaçlara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

okul gezileri ve gözlemler:

Kahraman, Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde incelemelerde bulundu. Söz konusu okulun, KOP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürdüğü ortamda; sınıf düzeni, atölye imkanları ve eğitim süreçleri yerinde değerlendirildi. Öğretmen ve öğrencilerle yapılan görüşmelerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı.

özel eğitim ve mesleki eğitimde değerlendirmeler:

İl Milli Eğitim Müdürü Kahraman, Özel Eğitim Uygulama 1. ve 2. Kademe okullarında da eğitim faaliyetlerini ve öğrencilerin eğitim süreçlerini ele aldı. Bu okullarda öğretmenlerle yapılan toplantılarda uygulamaların işleyişi, destek hizmetleri ve öğrencilerin gereksinimleri üzerinde duruldu.

Çoruh Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yeni binasında gerçekleştirilen görüşmede ise okul yönetimi ve öğretmenlerle bir araya gelindi. Kahraman, eğitim-öğretim faaliyetleri ve genel çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunup, kadroyu özverili çalışmaları için tebrik ederek başarı dileklerini iletti.

BAYBURT’TAKİ OKULLARDA EĞİTİM ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİLDİ

BAYBURT’TAKİ OKULLARDA EĞİTİM ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİLDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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