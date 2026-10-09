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Bayburt'ta eski kışla alanına bedelli eğitim merkezi talebi

Bayburt Kent Konseyi, Şingah Mahallesi'ndeki eski askeri kışlanın yaklaşık bin dönümlük alanında bedelli askerlik eğitim merkezi ve savunma sanayii tesisleri istedi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 09:49

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Bayburt'ta eski kışla alanına bedelli eğitim merkezi talebi

Bayburt kent konseyinden Milli Savunma Bakanlığına başvuru

Bayburt Kent Konseyi, kentte istihdamı artırmak ve göçün önüne geçmek amacıyla Milli Savunma Bakanlığı'na başvuruda bulundu. Konsey, başvuruda Şingah Mahallesi'ndeki eski askeri kışla alanının bedelli askerlik eğitim merkezi olarak değerlendirilmesini talep etti.

Eski kışla arazisinin potansiyeli:

Başvuruda, söz konusu eski askeri kışlanın yaklaşık bin dönümlük geniş bir alana sahip olduğu vurgulandı. Konsey, alandaki mevcut binaların korunarak merkezin kurulmasının hem şehir nüfusuna hem de yerel ekonomiye katkı sağlayacağını belirtti.

Savunma sanayii yatırımları ve istihdam:

Ayrıca konsey, kentte savunma sanayisine bağlı üretim tesislerinin kurulması yönünde talepte bulundu. Başvuruda, bu tür tesislerin yaratacağı istihdamın göçün önlenmesine doğrudan katkı sunacağı ifade edildi.

Konsey yetkilileri, daha önce benzer başvuruların yapıldığını ancak sonuç alınamadığını belirtti. Açıklamada, Erzurum'da eğitime başlayan ve Gümüşhane'de yer tahsisi yapılan bedelli askerlik eğitim merkezleri örnek gösterilerek, Bayburt için yeniden girişimde bulunulacağı kaydedildi.

Yerel aktörler projeyi istihdam ve ekonomik canlanma perspektifinden tanımlarken, konunun resmî makamlarla yürütülecek görüşmeler sonrası netleşeceği bildirildi. Taleplerin kabulü halinde, merkezin hem eğitim altyapısı hem de bölgede kalıcı istihdam sağlayacak üretim alanları olarak planlanması hedefleniyor.

BAYBURT KENT KONSEYİNDEN BEDELLİ ASKERLİK EĞİTİM MERKEZİ TALEBİ

BAYBURT KENT KONSEYİNDEN BEDELLİ ASKERLİK EĞİTİM MERKEZİ TALEBİ

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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