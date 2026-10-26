İnegöl Belediyespor parkede beşte beş yaptı

İnegöl Belediyespor'tan sezonun beşinci zaferi

İnegöl Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, ligin 5'inci haftasında Güner Karakaya Spor Kulübü ile oynadığı maçtan 3-2 galip ayrılarak namağlup serisini sürdürdü.

Karşılaşma saat 17.00'de İnegöl Spor Salonu'nda başladı ve turuncu lacivertliler zorlu mücadeleyi lehlerine çevirmeyi başardı.

maçın akışı:

İnegöl, maça etkili başlayarak ilk seti 26-24 kazanıp öne geçti. İkinci sette Güner Karakaya, seti 25-23 alarak dengeyi sağladı. Üçüncü sette İnegöl Belediyespor, rakibine 25-18 üstünlük kurdu ve yeniden öne geçti. Dördüncü seti 26-24 alan Güner Karakaya karşılaşmayı final setine taşıdı. Final sette büyük heyecanın yaşandığı mücadelede İnegöl, rakibine 16-14 üstünlük sağlayarak maçı 3-2 tamamladı.

ligdeki durum ve tribün desteği:

Bu sonuçla İnegöl Belediyespor ligde çıktığı 5 maçın tamamını kazanmış ve 5'te 5 yaparak liderliğini sürdürdü. Sezon başından bu yana gösterdikleri istikrarlı oyunla dikkat çeken ekip, maç sırasında tribünde yer alan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın desteğini de arkasına aldı.

İNEGÖL BELEDİYESPOR ERKEK VOLEYBOL TAKIMI, LİGİN 5’İNCİ HAFTASINDA GÜNER KARAKAYA’YI KONUK ETTİ. TURUNCU LACİVERTLİLER, ALDIĞI 3-2’LİK GALİBİYETLE LİGDEKİ NAMAĞLUP YÜRÜYÜŞÜNÜ SÜRDÜRDÜ.