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Minik sporcular Eskişehir'de milli takım kapısını arıyor

Eskişehir'de 86 erkek ve 44 kız olmak üzere 130 minik sporcu, Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda düzenlenen seçmelerde milli takıma girmek için yarışıyor.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 09:57

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Minik sporcular Eskişehir'de milli takım kapısını arıyor

seçmeler eskişehir'de başladı:

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen Minikler Milli Takım Seçme Ön Eleme Yarışmaları, Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda başladı. Turnuvaya Türkiye'nin dört bir yanından gelen 130 sporcu katıldı ve minikler kategorisinde milli takım kadrosuna girebilmek için kıyasıya mücadele ediyor.

müsabakaların yapısı ve katılımcılar:

Organizasyonda 86 erkek ve 44 kız sporcu ter döküyor. Ön eleme sonuçlarına göre erkeklerde ilk 21, kadınlarda ise ilk 19 sırayı alan sporcular, bir sonraki aşama olan Nevşehir'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.

il temsilcisinin açıklamaları:

Hasan Aktaş organizasyona ilişkin, "Bugün Eskişehir’de Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’muzun düzenlemiş olduğu Minikler Milli Takım Seçme Ön Eleme Yarışmaları için bir araya gelmiş bulunduk. Türkiye genelinde 86 erkek ve 44 kız sporcu Eskişehir’e gelerek milli takıma katılmak için mücadele ediyor. Ben il temsilciliği ve federasyonumuz adına katılan tüm sporculara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU TARAFINDAN ESKİŞEHİR’DE DÜZENLENEN MİNİKLER MİLLİ TAKIM SEÇME ÖN...

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU TARAFINDAN ESKİŞEHİR’DE DÜZENLENEN MİNİKLER MİLLİ TAKIM SEÇME ÖN ELEME YARIŞMALARI'NDA TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN GELEN 130 SPORCU MİLLİ TAKIMA GİREBİLMEK İÇİN KIYASIYA MÜCADELE EDİYOR.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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