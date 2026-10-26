kütahya belediyespor taraftar desteğiyle 69-65 kazandı

maç özeti:

Türkiye Basketbol 2. Ligi 2026-2027 sezonu A Grubu’nun 3. haftasında Kütahya Belediyespor, sahasında konuk ettiği İlkler Şehri Uşak Basketbol Spor Kulübü'nü 69-65 mağlup etti. Karşılaşma, Dumlupınar Kapalı Spor Salonu'nda oynandı ve Kütahya temsilcisi taraftarının güçlü desteğiyle sahadan galip ayrıldı.

maç boyunca çekişme:

Karşılaşma başından sonuna kadar yüksek tempoda ve dengeli bir mücadeleye sahne oldu. Her iki takım da galibiyet arzusu gösterirken, Kütahya Belediyespor saha içindeki kararlılığı ve savunma direnciyle skoru son bölümde lehine çevirmeyi başardı. Maçın net skorunu 69-65 olarak tamamlayan ev sahibi ekip, kritik anlarda sorumluluğu üstlenerek önemli bir üç puan aldı.

eyüp kahveci tribünde:

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci de karşılaşmayı tribünden izleyerek takıma destek verdi. Başkanın salondaki varlığı, oyuncular ve taraftarlar arasında morali yükseltti ve maç sonrası sporcular ile teknik ekibin tebrik edilmesine sahada tanıklık edildi.

takım ve taraftar değerlendirmesi:

Kütahya Belediyespor cephesi, sahadaki mücadeleden duyduğu memnuniyeti dile getirerek taraftarlara teşekkür etti. Alınan bu galibiyet, ekibin ligdeki mücadelesi için önemli bir adım olarak değerlendirildi ve takımın ilerleyen haftalarda sergileyeceği performans için moral kaynağı oldu.

KÜTAHYA BELEDİYESPOR, UŞAK TEMSİLCİSİNİ 69-65 MAĞLUP ETTİ