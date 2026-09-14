Bayburt'ta ilkokul programında sağlık hedefi beklentinin çok üzerinde gerçekleşti

Bayburt’ta program hedefleri aşıldı

Bayburt’ta 2025-2026 eğitim öğretim yılında yürütülen 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' programı ilkokul çağındaki öğrencilere yönelik çalışmalarda beklenenin üzerinde sonuç verdi. İl genelinde yapılan uygulamalarla öğrencilerin yüzde 23,5'ine ulaşılırken, Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde hedef olarak belirlenen yüzde 10 oranı Bayburt’ta önemli ölçüde aşıldı.

Programın içeriği ve uygulama yöntemi:

Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yürütülen programın amacı, ilkokul öğrencilerine küçük yaşlardan itibaren sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmak ve sağlık okuryazarlığını artırmaktır. Eğitimlerde 112 Acil Sağlık Hizmetleri, UMKE, aile hekimliği, ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, kişisel hijyen ve bulaşıcı hastalıklardan korunma gibi temel başlıklar işleniyor. Teorik anlatımların yanı sıra uygulamalı etkinliklerle de öğrenmenin pekiştirilmesine önem veriliyor.

Toplumda etki ve ödüllendirme:

Program çerçevesinde çocukların edindikleri sağlık bilgilerini aileleri ve çevreleriyle paylaşmaları teşvik edilerek her çocuğun birer sağlık elçisi olması hedefleniyor. Bu yaklaşım, bilginin okulla sınırlı kalmayıp aile ve toplum düzeyinde yayılmasını amaçlıyor. Bayburt’ta elde edilen erişim oranı nedeniyle Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, il koordinatörü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Sevinç Şık Akkoyun ve ekibine teşekkür belgesi takdim etti.

Belgeler, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Harun Sivlim tarafından verildi. Sivlim, çalışmalarda emeği geçen eğitimcilere ve koordinasyon ekibine başarılarının devamını diledi ve programın sürdürülebilirliğinin önemine vurgu yaptı.

BAYBURT'TA ‘SAĞLIKLI ÇOCUK, SAĞLIKLI GELECEK' PROGRAMINDA HEDEF AŞILDI