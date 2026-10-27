Bayburt’ta istihdamı güçlendirme yolları masaya yatırıldı

Valilikte istihdam gündemi değerlendirildi

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirilen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 2026 yılı 4’üncü olağan toplantısında kentte yürütülen istihdam çalışmaları ele alındı. Valilik toplantı salonunda yapılan oturumda, yerel iş gücü piyasasının durumu ve mesleki eğitim programlarının istihdama etkisi üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıda ele alınan başlıklar:

Gündemde öncelikle iş gücü piyasasının mevcut durumu ile işe yerleştirme faaliyetlerinin etkinliği tartışıldı. Katılımcılar, mesleki eğitim programlarının işveren ihtiyaçlarıyla uyumunun artırılmasının önemine vurgu yaptı. Ayrıca, istihdamın artırılmasına yönelik somut çalışmalar ve gündem maddeleri detaylandırıldı.

Gelecek adımlar ve izlenecek yol:

Toplantıda alınan değerlendirmeler doğrultusunda, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, mesleki eğitimlerin işbaşı ve sektör ihtiyaçlarına göre yönlendirilmesi ve işe yerleştirme mekanizmalarının etkinleştirilmesi öncelikler olarak belirlendi. Vali Eldivan başkanlığındaki kurulun kararları, yerel uygulamalara aktarılmak üzere ilgili kurumlara iletilecek.

Valilikte yapılan oturum, Bayburt genelinde istihdamın artırılmasına yönelik ortak irade ve takip mekanizmalarının oluşturulması amacını taşıdı. Toplantı sonunda, alınan kararların uygulanması ve sürecin izlenmesi için gerekli adımların atılacağı bildirildi.

BAYBURT’TA İSTİHDAMI ARTIRACAK ÇALIŞMALAR TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLDÜ