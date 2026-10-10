Bayburt'ta kadınların Kur'an odaklı haftalık tefsir buluşması

Bayburt İl Müftülüğü'nden kadınlara tefsir dersleri

Bayburt İl Müftülüğü tarafından kadınlara yönelik tefsir dersleri başlatıldı. Dersler Diyanet Gençlik Merkezi'nde düzenleniyor ve Müftü Yardımcısı İlim Tatlı tarafından her çarşamba saat 13.30'da veriliyor.

Ders içeriği:

Kadınların bir araya geldiği derslerde, Kur'an-ı Kerim'in anlamı ve ayetlerin tefsiri üzerine eğitimler gerçekleştiriliyor. Oturumlarda ayetlerin dilsel ve anlam boyutları ele alınıyor.

Programın hedefi:

Program, katılımcıların Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını daha iyi anlamalarına katkı sunmayı amaçlıyor ve düzenli buluşmalarla tefsir bilgisinin paylaşılmasını hedefliyor.

BAYBURT MÜFTÜLÜĞÜNDEN KADINLARA TEFSİR DERSLERİ