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Bayburt'ta kadınların Kur'an odaklı haftalık tefsir buluşması

Bayburt İl Müftülüğü, Diyanet Gençlik Merkezi'nde Müftü Yardımcısı İlim Tatlı'nın çarşamba 13.30 tefsir dersleriyle kadınlara Kur'an-ı Kerim öğretiliyor.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 11:55

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Bayburt'ta kadınların Kur'an odaklı haftalık tefsir buluşması

Bayburt İl Müftülüğü'nden kadınlara tefsir dersleri

Bayburt İl Müftülüğü tarafından kadınlara yönelik tefsir dersleri başlatıldı. Dersler Diyanet Gençlik Merkezi'nde düzenleniyor ve Müftü Yardımcısı İlim Tatlı tarafından her çarşamba saat 13.30'da veriliyor.

Ders içeriği:

Kadınların bir araya geldiği derslerde, Kur'an-ı Kerim'in anlamı ve ayetlerin tefsiri üzerine eğitimler gerçekleştiriliyor. Oturumlarda ayetlerin dilsel ve anlam boyutları ele alınıyor.

Programın hedefi:

Program, katılımcıların Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını daha iyi anlamalarına katkı sunmayı amaçlıyor ve düzenli buluşmalarla tefsir bilgisinin paylaşılmasını hedefliyor.

BAYBURT MÜFTÜLÜĞÜNDEN KADINLARA TEFSİR DERSLERİ

BAYBURT MÜFTÜLÜĞÜNDEN KADINLARA TEFSİR DERSLERİ

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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