Ereğli eğitim camiası acı haberle sarsıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde görev yapan 32 yaşındaki Faruk Gül, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Gül, 15 Kasım'da geçirdiği kalp krizi sonrasında hastaneye kaldırılmış, iki gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi görmüştü.

tedavi süreci ve müdahaleler:

Yoğun bakımda süren tedavi sürecinde tüm müdahalelere rağmen Gül kurtarılamadı. Kent yetkilileri ve sağlık ekipleri tarafından yürütülen müdahalelerin sonuç vermemesi üzerine genç öğretmenin vefat haberi, Karadeniz Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül tarafından duyuruldu.

cenaze ve son hazırlıklar:

Faruk Gül'ün cenazesi, ikindi namazını müteakip Sücüllü köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Ailesi, meslektaşları ve öğrencileri için derin bir üzüntü kaynağı olan bu kayıp, ilçede geniş bir tören ve katılımla anılacak.

ZONGULDAK'IN EREĞLİ İLÇESİNDE İKİ GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDA YAŞAM MÜCADELESİ VEREN 32 YAŞINDAKİ ÖĞRETMEN FARUK GÜL, SABAH SAATLERİNDE HAYATINI KAYBETTİ. GÜL'ÜN CENAZESİ BUGÜN SÜCÜLLÜ KÖYÜNDE DEFNEDİLECEK.