Taksim’de yağışın etkisi:

İstanbul’un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde başlayan sağanak, Taksim Meydanı’nda kısa süreli ama etkili şekilde hissedildi. Beklenen yağışın sabah saatlerinde ortaya çıkmasıyla meydanda bulunan turistler ve yerleşik halk aniden bastıran yağmura yakalandı. Yağışın ani gelişmesi nedeniyle alan kısa süreli karışıklık yaşadı.

yerel uyarılar ve beklenti:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliği tarafından yapılan uyarıların ardından beklenen yağış, sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Uzun süreli bir yağış olmadığı, bölge genelinde kısa süreli sağanakların devam edebileceği bilgisi verildi.

Yağış sırasında bazı kişiler şemsiye ve montlarıyla korunsa da birçok turist ile vatandaş hazırlıksız yakalandı; kimi koşarak sığınmaya çalıştı, kimi ise çevredeki kafelere ve dükkanlara yöneldi. Taksim’deki kısa süreli yağmur günlük akışı aksatırken, bölgedeki hareketlilik de kısa süreliğine değişti.

TAKSİM’DE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU