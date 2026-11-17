kapsam ve yerleştirme:

Denizli Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezindeki görüntü kirliliğini azaltmak ve atık yönetimini düzenlemek amacıyla başlattığı modern konteyner uygulamasını genişletiyor. Vatandaşlardan olumlu geri dönüş alan proje, ilk olarak İstiklal Caddesi'nde denenmiş ve gösterdiği etki sonrası talep doğrultusunda yeni noktalara taşınmıştır.

Bu çerçevede Halk Caddesi'ne 32 adet yeni nesil ortak kullanım konteyneri yerleştirildi. İhtiyaç bildirilen toplam 11 caddede 293 adet konteyner daha kurulmuş olup, kent genelinde toplam 325 adet konteyner vatandaşların kullanımına sunulmuştur.

bilinçlendirme ve düzenlemeler:

Çalışmalar sadece fiziksel düzenlemeyle sınırlı kalmıyor; Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri bölge esnafı ve vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtarak doğru atık bırakma konusunda farkındalık oluşturuyor. Parklarda ve yoğun yaya trafiği olan caddelerde sloganlı görsel tabelalarla mesaj güçlendiriliyor ve kent estetiğine katkı sağlanıyor.

Görüntü kirliliğini oluşturan kaçak atımları önlemek için stratejik noktalara toplam 80 adet saatli çöp toplama noktası yerleştirildi ve kaldırımlarda uygunsuz atımı engellemek üzere Burası Evsel Atık Bırakma Noktası Değildir! uyarı tabelaları monte edildi. Bu önlemler, düzenli atık toplama saatleri ve ortak kullanım alışkanlığını pekiştirmeye yönelik adımlar olarak öne çıkıyor.

Projenin iletişim bölümünde kullanılan Temiz İnsan, Temiz Çevre, Temiz Denizli anlayışı, uygulamanın sürdürülebilir olması için vatandaş katılımının önemini vurguluyor. Gelen olumlu geri bildirimler doğrultusunda belediye, benzer uygulamaları şehrin diğer bölgelerine de yaygınlaştırmayı planlıyor.

Ortak sorumluluğa dayanan yaklaşım sayesinde hedef, sadece çöp toplama pratiklerini düzenlemek değil; aynı zamanda kent estetiğini ve yaşam kalitesini artırmak olarak belirtiliyor. Belediye yetkilileri, uygulamanın yaygınlaştırılması ve düzenli denetimle kalıcı bir temizlik kültürü oluşturulacağını ifade etti.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, DAHA TEMİZ, ESTETİK VE YAŞANABİLİR BİR ŞEHİR HEDEFİYLE ÇEVRE VE TEMİZLİK HAMLELERİNİ HIZ KESMEDEN SÜRDÜRÜYOR. VATANDAŞLARDAN TAM NOT ALAN ORTAK KULLANIM AMAÇLI MODERN ÇÖP KONTEYNERİ UYGULAMASI, İSTİKLAL CADDESİ’NİN ARDINDAN ŞİMDİ DE HALK CADDESİ’NDE HAYATA GEÇİRİLDİ.