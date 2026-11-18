Bayburt'ta kış tedbirleri güçlendirildi: yollar için personel ve araç hazır

Vali Mustafa Eldivan, Karayolları 106. Şube Şefliği'ni ziyaret ederek kış mevsiminde vatandaşların güvenli ve kesintisiz ulaşımını sağlamak amacıyla yürütülecek karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.

hazırlık kapsamı:

Şube şefliğinin sorumluluk alanındaki 370 kilometrelik yol ağında görev yapmak üzere 65 personel ve 26 araç ile iş makinesinin hazır olduğu bildirildi. Kış aylarında sahada görevlendirilecek ekipman arasında 8 greyder, 16 tuzlama aracı ve 5 yükleyici kepçe yer alıyor. Ayrıca 10 bin ton kapasiteli tuz deposu sezon için hazır hale getirildi.

koordinasyon ve teyakkuz:

Vali Eldivan, kış şartlarına karşı planlanan çalışmalar, personel ve araç kapasitesi ile sezon öncesi hazırlıkların son durumu hakkında bilgi aldı ve karla mücadele faaliyetlerinin kurumlar arası koordinasyon içinde yürütülmesinin önemine dikkat çekti. Vali, kış boyunca vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla tüm ekiplerin teyakkuzda bulunması gerektiğini vurguladı.

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