Çalışmaların son durumu:

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, suyun etkin kullanımı ve modern sulama yatırımlarıyla hem yerleşim yerlerine sağlıklı su ulaştırmayı hem de tarımsal üretimde verimliliği artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda Pasinler'de inşa edilen Küçüktüy Barajı projelerinde çalışmalar hızla devam ediyor. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projenin bir an önce tamamlanması için zamanla yarıştıklarını belirterek gövde dolgusu ile dolusavaktaki kazı imalatlarının sürdüğünü aktardı.

Balta, "İnşaatta relokasyon yolu kazılarını, derivasyon kondüvisi imalatlarını ve gövde sağ-sol sahil sıyırma kazı imalatlarını tamamladık. Çalışmalarımız hızla devam etmektedir." sözleriyle saha takibinin ve önceden planlanmış etapların uygulandığını vurguladı.

Erzurum tarımına etkisi:

Proje tamamlandığında baraj, 9 bin 890 dekar tarım arazisine sulama suyu sağlayarak bölgedeki tarımsal yapıyı dönüştürecek. Modern sulama sistemleri ile sulama maliyetlerinde düşüş, verimde artış ve ürün çeşitliliğinde genişleme bekleniyor. DSİ'nin hesaplamalarına göre, 2026 yılı rakamlarıyla Erzurumlu üreticiler yılda yaklaşık 173 milyon 75 bin lira daha fazla gelir elde edecek.

Sulu tarıma geçiş, çiftçilerin farklı ürünler ekmesine olanak tanıyacak; bu da bölge ekonomisinde zincirleme bir iyileşme yaratma potansiyeli taşıyor. DSİ yetkilileri, işletmeye alınan sahalarda toplulaştırma çalışmalarının da verimi artırıcı bir unsur olduğunu belirtiyor.

Proje teknik özellikleri:

Pasinler Küçüktüy Barajı, temelden yüksekliği 42,50 metre olan ve 870 bin m gövde dolgu hacmine sahip bir tesis olarak projelendirildi. Barajın gövdesi ön yüzü membran kaya dolgu tipinde tasarlanmış olup, projenin depolama kapasitesi olarak 4 milyon 130 bin m su depolayacak şekilde planlandı.

İnşaat sürecinde tamamlanan relokasyon ve derivasyon işleri, ana gövde yapımına güvenli bir zemin hazırlarken, devam eden gövde dolgusu ve dolusavak kazı imalatları projenin yakın zamanda işletmeye alınabileceğine işaret ediyor. DSİ, projeyi tamamladıktan sonra bölge tarımının sürdürülebilirliğini artırmak ve tarımsal üretimde uzun vadeli fayda sağlamak için takip ve destek çalışmalarını sürdürecek.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ (DSİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, TARIMDA MODERN SULAMAYI YAYGINLAŞTIRMAK, TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARIYLA TARIM ARAZİLERİNDEN EN YÜKSEK FAYDAYI SAĞLAMAK, MUSLUKLARA SAĞLIKLI VE İÇİLEBİLİR SU ULAŞTIRMAK VE YERLEŞİM YERLERİ İLE TARIM ARAZİLERİNDE