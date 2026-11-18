Bilecik'te şehit babası Ali Ekinay son yolculuğuna uğurlandı

Bilecik'in Dodurga beldesine bağlı Cihangazi köyünde yaşayan Ali Ekinay hayatını kaybetti. Oğlu Mahmut Ekinay, 13 Ocak 1997 tarihinde Erzincan'da vatani görevini yaptığı sırada şehit düşmüştü.

Tören ayrıntıları:

Cenaze töreni köyde düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Kılınan cenaze namazının ardından merhum Ali Ekinay, yakınları, köy sakinleri ve kurum temsilcilerinin katıldığı dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Yetkilinin sözleri:

Törene Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan ile Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli de katıldı. İlhan törende şu ifadeleri kullandı: "Aziz şehidimiz Mahmut Ekinay'ın kıymetli babası Ali Ekinay'a Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerinin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum."

Tören sonunda köy halkı ve katılımcılar merhuma dua edip aileye taziyelerini iletti.

ŞEHİT BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI