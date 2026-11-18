Erzurum'da tohumluk bayilerinde kapsamlı denetim

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çiftçilerin sağlıklı, sertifikalı ve güvenilir tohumluklara ulaşabilmesini sağlamak amacıyla il genelindeki tohumluk bayilerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Denetimlerde neler kontrol ediliyor:

Tarım ve Orman Bakanlığı mevzuatı doğrultusunda gerçekleştirilen denetimlerde, bayilerin sahip olması gereken yasal izinler, depolama koşulları, etiket ve sertifika kontrolü ile satışa sunulan tohumlukların fiziki ve teknik şartları titizlikle inceleniyor. Ekipler, mevzuata uygunluk açısından belgeleri ve uygulamaları yerinde değerlendiriyor.

Hedef ve devamlılık:

Denetimlerin temel hedefi üreticilerin mağduriyet yaşamasını önlemek ve tarımsal üretimde kaliteyi artırmaktır. Yetkililer, çalışmaların sezon boyunca planlı bir şekilde devam edeceğini bildirdi ve denetimlerin sürdürülebilir kontrol mekanizmalarıyla destekleneceğini vurguladı.

ERZURUM İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, ÇİFTÇİLERİN SAĞLIKLI, SERTİFİKALI VE GÜVENİLİR TOHUMLUKLARA ULAŞABİLMESİ AMACIYLA İL GENELİNDEKİ TOHUMLUK BAYİLERİNE YÖNELİK DENETİMLERİNİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.