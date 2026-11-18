Bilecik jandarması köylerde silah güvenliği bilgilendirmesi yaptı

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnhisar ilçesine bağlı Tarpak ve Samrı köylerinde silah sahiplerine yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Ziyaretlerde ruhsatlı tabanca ve tüfek sahiplerine hem yüz yüze hem de mesaj yoluyla ulaşarak güvenlik önlemleri hatırlatıldı.

Tetik kilidi ve güvenli muhafaza:

Faaliyette, silahların boş ve güvenli durumda tutulması gerektiği vurgulandı. Yetkisiz kişilerin ve özellikle çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklama, ulaşıma kapalı kilitli dolap veya kasa kullanımı ile birlikte tetik kilidi kullanımının önemi aktarıldı.

Faaliyetin amacı ve ulaşım yöntemleri:

İnhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bilgilendirmeyi sadece uyarı niteliğinde yapmakla kalmayıp, silah sahiplerine pratik güvenlik önerileri sundu. Amaç; kazaların ve suistimal risklerinin azaltılması, silahların sorumluluk bilinciyle muhafaza edilmesinin sağlanması olarak açıklandı.

Jandarma yetkilileri, vatandaşların şüphe ve sorularında İlçe Jandarma Komutanlığı ile iletişime geçebileceklerini belirtti ve güvenlik önlemlerinin sürekli uygulanmasının önemine dikkat çekti.

BİLECİK’TE JANDARMADAN SİLAH SAHİPLERİNE TETİK KİLİDİ UYARISI