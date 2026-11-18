Söke ovasında hasat sürüyor:

Aydın genelinde 2026 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verilerine göre toplam 3 bin 80 üretici tarafından 263 bin 321 dekar alanda ayçiçeği ekimi gerçekleştirildi. Hasat dönemine giren ovada, hasat makineleri ve çiftçilerin yoğun çalışmasıyla ürün toplama işlemi devam ediyor.

Saha verileri içinde en dikkat çekeni Söke oldu; il genelindeki üretim alanının büyük bölümünü karşılayan Söke, 201 bin 311 dekarlık ekim alanı ve bin 987 üreticiyle Aydın'da ilk sırada yer aldı.

il içi dağılım ve üretim yoğunluğu:

Söke'yi ayçiçeği ekim alanı bakımından 21 bin 116 dekarlık alan ve 512 üreticiyle Koçarlı takip ediyor. Bu dağılım, Söke Ovası'nın il tarımı içindeki önemini ve ayçiçeği üretiminde merkezî rolünü ortaya koyuyor.

proje desteği ve saha incelemeleri:

Ayçiçekçiliğin geliştirilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 2026 Yılı Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında da üreticilere destek sağlandı. Proje çerçevesinde Söke, Koçarlı, Efeler, Germencik, Köşk, Didim, İncirliova ve Kuyucak ilçelerinde 355 üreticiye toplam 9 bin 115 kilogram ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Söke Ovası'ndaki hasat çalışmalarını yerinde inceleyen Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz ile Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veysel Ali Ünal, üreticilerle bir araya gelerek hasat sürecini ve yeni sezona ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yetkililer, çiftçilere bereketli kazançlar dileyerek üretim desteklerinin devam edeceğini belirtti.

AYDIN'DA 263 BİN 321 DEKAR ALANDA EKİMİ YAPILAN AYÇİÇEĞİNDE HASAT DEVAM EDERKEN, 201 BİN 311 DEKARLIK ÜRETİM ALANIYLA SÖKE İLK SIRADA YER ALDI.