Paşalar Kooperatifi üreticinin yükünü hafifletmek için fiyatı yükseltti

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Paşalar Mahallesi merkezli Paşalar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, artan yem ve diğer girdi maliyetlerine karşı üreticiyi desteklemek amacıyla çiğ süt alım fiyatını litre başına 30 TL olarak belirledi. Karar, yerel düzeyde piyasadaki ortalamanın üzerinde bir uygulama olarak dikkat çekti.

kararın gerekçesi ve kooperatifin rolü:

Paşalar Kooperatif Başkanı Ahmet Zengin, kooperatifin 1971 yılından bu yana üreticinin yanında olduğunu ve ormancılık ile yem gibi alanlarda da faaliyet yürüttüklerini hatırlattı. Zengin, yem fiyatlarında sürekli yaşanan artışlar ve elektrik, işçilik, mazot gibi diğer girdi maliyetlerinin yükselmesinin üreticileri zorladığını belirtti. Ulusal Süt Konseyi’nin tavsiye fiyatı 24,30 TL olmasına rağmen, kooperatifin piyasadaki genel bandın üstünde davranarak fiyatı 30 TL olarak uygulamaya koyduğu kaydedildi.

yerel üretim verileri ve uygulamanın etkileri:

Zengin, Paşalar Mahallesi’nde 60 hane tarafından süt üretimi yapıldığını, köy genelinde küçük ve büyükbaş toplamda 2 binin üzerinde hayvan bulunduğunu ve günlük ortalama 6 ila 7 ton süt toplandığını aktardı. Yapılan hesaplamalara göre normal şartlarda bir çiftçinin bir çuval yem alabilmek için yaklaşık 42 litre süt vermesi gerektiğini söyleyen Zengin, alınan kararın üreticinin bu yükünü hafifletmeyi amaçladığını vurguladı.

Zengin uygulamayla ilgili, "Yem piyasasına yetişemiyor insanlar. Haftada bir, ayda bir devamlı yeme zam geliyor. Biz de Paşalar Kooperatifi olarak üreticimizin yanında olalım dedik. Üretici kazanmazsa biz de kazanamayız. Amacımız gayemiz o, üreticinin yanında olmak" ifadelerini kullandı.

Kararın duyurulmasının ardından bazı büyük firmalardan fiyatın yüksek olduğu yönünde tepkiler geldiğini aktaran Zengin, kooperatifin tutumunu "Bizi kurtarıyor, biz çiftçimizin arkasındayız" diyerek açıkladığını belirtti. Ayrıca Zengin, bu hamlenin diğer firmalara örnek olmasını ve üreticinin desteklenmesini diledi.

Kooperatifin fiyatı piyasa ortalamasının üzerine çıkarma kararı, yerel üreticilere kısa vadede nakit akışı ve maliyet dengeleme açısından rahatlama sağlamayı hedefliyor. Uygulamanın sürdürülebilirliği ise yem ve enerji fiyatlarındaki seyrin yanı sıra kooperatifin finansal kapasitesine bağlı olacak.

BURSA'NIN KÖKLÜ ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİNDEN PAŞALAR TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ, ARTAN YEM VE GİRDİ MALİYETLERİ KARŞISINDA ÜRETİCİYE DESTEK OLMAK AMACIYLA SÜT ALIM FİYATLARINDA PİYASA ORTALAMASININ ÜZERİNE ÇIKARAK 30 TL FİYAT UYGULAMASINI BAŞLATTI.