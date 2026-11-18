Söke'de Dünya Prematüre Günü'ne özel etkinlik

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde, Dünya Prematüre Günü kapsamında açılan farkındalık standı ile erken doğan bebeklerin karşılaştığı zorluklara dikkat çekildi. Etkinlik, toplumda erken doğum konusunda bilinç oluşturmayı amaçladı ve hastane yönetimi ile sağlık çalışanlarının desteğiyle gerçekleştirildi.

Stand çalışması ve bilgilendirme:

Farkındalık standında prematüre bebeklerin sağlık süreçleri, aile desteğinin önemi ve erken doğum sonrası izlem konularında bilgilendirmeler yapıldı. Etkinliği ziyaret edenler arasında Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Vesile Kıyıkcı Taşkoparan, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Funda Arıcı ve hastanede görev yapan çocuk doktorları yer aldı. Sağlık personeli, hastalar ve ziyaretçilerle iletişim kurarak soruları yanıtladı ve farkındalığın artmasına katkı sağladı.

Hastane içi ziyaretler ve aile buluşması:

Etkinlik kapsamında çocuk servisinde görev yapan sorumlu hemşireler, hastanede dünyaya gelen prematüre ikiz bebekleri ziyaret ederek aileleriyle bir araya geldi. Ziyarette minik bebeklerin sağlık durumları paylaşıldı ve ailelerin yaşadığı duygular dile getirildi; ziyaret, hem moral hem de farkındalık yönünden önem taşıdı.

Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada, erken doğan her bebeğin büyük bir yaşam mücadelesinin kahramanı olduğu vurgulanarak tüm prematüre bebeklere sağlıklı, mutlu ve umut dolu bir gelecek temennisinde bulunuldu. Etkinlik, sağlık çalışanlarının ve kurum yöneticilerinin ortak çabasıyla, toplumda erken doğum konusunda duyarlılığın artırılması hedefiyle sonlandırıldı.

AYDIN’IN SÖKE İLÇESİNDE DÜNYA PREMATÜRE GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE, TOPLUMSAL FARKINDALIK ARTIRILMASI İÇİN ERKEN DOĞAN BEBEKLERİN YAŞAM MÜCADELESİNE DİKKAT ÇEKİLEREK BİLGİLENDİRMELER YAPILDI.