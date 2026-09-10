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Bayburt'ta kovan envanteriyle arıcılık kayıt altına alınıyor

Bayburt Tarım ve Orman Müdürlüğü arılı kovanları tespit ederek kayıtları güncelliyor; amaç destekleri doğru yönlendirmek ve bal üretimini artırmak.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 10:25

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Bayburt'ta kovan envanteriyle arıcılık kayıt altına alınıyor

Bayburt'ta saha çalışması sürüyor:

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il genelinde arılı kovan tespit ve sayım çalışmaları yürütüyor. Çalışmanın amacı; arıcılık yapan üreticilerin desteklerden yararlanabilmesi ve arıcılık faaliyetlerinin düzenli biçimde kayıt altına alınması olarak açıklandı. Ekipler sahada üreticilerin kovanlarını kontrol ederek mevcut durumu belirliyor ve kayıtları güncelliyor.

Kovan tespit ve kayıt güncelleme süreci:

Saha çalışmaları sırasında arılı kovanların tespiti yapılmakta, sayım sonuçları üretici kayıtlarına işlenmektedir. Bu veriler, il bazında arıcılık envanterinin oluşturulmasına temel teşkil ediyor. Güncel kayıtlarla birlikte destekleme süreçlerinin kayıt esaslı yürütülmesi ve kaynakların hedefe uygun dağıtılması amaçlanıyor.

Hedefler ve beklenen etkiler:

Çalışmaların uzun vadeli hedefi, Bayburt'taki arıcılık faaliyetlerinin sağlıklı verilerle izlenmesi, arıcılığın sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi ve kaliteli bal üretiminin artırılması olarak belirtiliyor. Üreticilerin doğru ve güncel kayıtlarla desteklerden yararlanması, sektörün planlı büyümesine katkı sağlayacak.

AYBURT’TA ARILI KOVAN TESPİT VE SAYIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

AYBURT’TA ARILI KOVAN TESPİT VE SAYIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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