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Bayburt'ta köy okullarında güvenlik önlemleri güçlendirildi

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı, Konursu ve Adabaşı köylerinde giriş-çıkış kontrolleri ve devriyelerle okul çevrelerinde öğrenci güvenliğini güçlendirdi.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 09:15

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Bayburt'ta köy okullarında güvenlik önlemleri güçlendirildi

Bayburt'ta köy okullarında güvenlik önlemleri güçlendirildi

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir eğitim ortamında bulunmalarını sağlamak amacıyla Konursu ve Adabaşı köylerindeki okullar ile çevrelerinde bir dizi güvenlik tedbiri uygulamaya koydu.

Uygulamanın kapsamı:

Okul giriş ve çıkış saatlerinde yapılan kontrollerde, çevre güvenliğinin sağlanmasına yönelik önlemler öne çıkarıldı. Ekipler ayrıca okul çevrelerinde düzenli devriye faaliyetleri gerçekleştirerek olası riskleri azaltmayı hedefledi. Uygulamalar okul ve çevresinde gözlemlenebilecek şüpheli hareketlerin erken tespiti üzerine kurgulandı.

İleriye dönük çalışmalar:

Yapılan çalışmaların, öğrencilerin güvenliğinin sağlanması ve eğitim ortamının huzurunun korunmasına yönelik olduğu vurgulandı. Bayburt İl Jandarma Komutanlığı, benzer tedbirlerin sürdürüleceğini ve okul çevresi denetimlerinin devam edeceğini bildirdi.

KÖY OKULLARININ ÇEVRELERİNDE GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTIRILDI

KÖY OKULLARININ ÇEVRELERİNDE GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTIRILDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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