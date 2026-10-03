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Bayburt'ta lise son sınıf öğrencilerine YKS ve tercih yol haritası sunuldu

Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 12. sınıf öğrencilerine YKS, 2026 tercih süreci ve öğrenci koçluğu işleyişi hakkında bilgilendirme yapıldı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 10:01

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Bayburt'ta lise son sınıf öğrencilerine YKS ve tercih yol haritası sunuldu

Bilgilendirme toplantısı yapıldı

Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 12. sınıf öğrencilerine yönelik Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda sınavın yapısı, tarihleri ve tercih sürecine ilişkin temel bilgiler paylaşıldı.

sunum içeriği:

Okul Rehber Öğretmeni Seda Kayalı tarafından yapılan sunumda, YKS sınavının detayları, 2026 tercih süreci ve bölümlerin sıralama sonuçlarına ilişkin açıklamalar öğrencilere aktarıldı. Kayalı, puan türleri, tercih listesi hazırlama ve önceliklendirme gibi pratik öneriler sundu.

öğrenci koçluğu ve beklentiler:

Müdür Yardımcısı Selim Kurt ise öğrenci koçluk sisteminin nasıl işleyeceğini ve süreç boyunca hem okulun hem de öğrencilerin nasıl bir rol üstleneceğini anlattı. Kurt, koçluk desteğinin sınav hazırlık sürecinde düzen, motivasyon ve hedef belirlemede kilit rol oynayacağını vurguladı.

Toplantı sırasında öğrencilerin sınava hazırlık ve tercih döneminde ihtiyaç duyabilecekleri konular ele alındı. Etkinlik, 12. sınıf öğrencilerine başarı dilekleri ile sonlandırıldı ve bireysel danışmanlık için yönlendirmeler yapıldı.

12. SINIF ÖĞRENCİLERİNE YKS VE TERCİH SÜRECİ ANLATILDI

12. SINIF ÖĞRENCİLERİNE YKS VE TERCİH SÜRECİ ANLATILDI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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