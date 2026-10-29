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Bayburt'ta öğrenciler siber güvenlik ve dijital farkındalık eğitimi aldı

Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Siberay Kulübü seminerinde öğrenciler dijital ayak izi, kişisel veri koruma ve siber zorbalık hakkında bilgilendirildi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 10:12

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Bayburt'ta öğrenciler siber güvenlik ve dijital farkındalık eğitimi aldı

Seminerin odak noktaları:

Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen bilgilendirme seminerinde Siberay Kulübü danışman öğretmeni eşliğinde öğrenciler, güvenli internet kullanımı, siber zorbalık ve dijital ortamda karşılaşılabilecek tehditler hakkında bilgilendirildi. Eğitimde özellikle dijital ayak izi yönetimi, kişisel verilerin korunması ve sanal platformlarda güvenliğin sağlanması konularına vurgu yapıldı.

Öğrencilere verilen mesajlar ve uygulamalar:

Seminerde bilgi kirliliğiyle mücadele, dijital mecraların bilinçli kullanımı ve siber zorbalık karşısında alınabilecek önlemler üzerinde duruldu. Öğrencilerin interneti daha güvenli ve bilinçli kullanmaları amacıyla riskleri tanıma, şüpheli içeriklere temkinli yaklaşma ve kişisel verileri koruma bilinci geliştirmeye yönelik hatırlatmalar yapıldı.

Siberay Kulübü'nün sürdüreceği çalışmalar:

Etkinlikte ayrıca Siberay Kulübü'nün eğitim-öğretim yılı boyunca yürüteceği farkındalık çalışmaları ve planlanan etkinlikler hakkında bilgi verildi. Amaç; öğrencilerin dijital ortamdaki riskleri tanıması ve interneti daha güvenli kullanma alışkanlığı kazanmaları olarak özetlendi.

BAYBURT’TA ÖĞRENCİLERE SİBER GÜVENLİK EĞİTİMİ VERİLDİ

BAYBURT’TA ÖĞRENCİLERE SİBER GÜVENLİK EĞİTİMİ VERİLDİ

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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