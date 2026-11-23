hastanın başvurusu ve tanı:

Sol omuz ağrısı şikayetiyle Ortopedi Polikliniğine başvuran hasta üzerinde yapılan değerlendirmede, çekilen röntgen görüntülerinde omuz kireçlenmesi tespit edildi. Hastanın yakınmaları ve görüntüleme bulguları bir arada değerlendirildikten sonra cerrahi çözüm olarak ters omuz protezi uygulanmasına karar verildi.

ameliyat ve cerrahi ekip:

Operasyon, Bayburt Devlet Hastanesi bünyesindeki ortopedi ekibi tarafından gerçekleştirildi. Ameliyatı yapan cerrah Op. Dr. Ünal Saraç tarafından başarılı şekilde tamamlandı ve protez yerleştirildi. Müdahale sırasında ve ameliyat sonrasında hastanın durumu yakından takip edildi.

ameliyat sonrası izlem ve taburculuk:

Ameliyat sonrası izlem sürecinde hastanın genel durumunda stabilite gözlendi ve rehabilitasyon planı oluşturuldu. Yapılan kontrollerin ardından hasta taburcu edildi; taburculuk bilgisi hastanenin kayıtlarına geçti. Cerrahi uygulamanın amaçları arasında ağrının azaltılması ve omuz hareketliliğinin korunması yer alıyor.

ters omuz protezinin rolü:

Genel olarak ters omuz protezi, omuz eklemindeki ileri derecede kireçlenme ve eklem yapısının bozulduğu durumlarda tercih edilen bir çözümdür. Bu cerrahi yaklaşım, eklem stabilitesini yeniden sağlamayı ve hastanın günlük yaşam aktivitelerine dönmesine yardımcı olmayı amaçlar.

BAYBURT’TA TERS OMUZ PROTEZİ AMELİYATI BAŞARIYLA YAPILDI