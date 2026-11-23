açılış töreni ve katılımcılar:

Ağrı’nın Patnos ilçesinde eğitim, sağlık ve kadın girişimciliği alanlarında hayata geçirilen üç yatırım düzenlenen törenle hizmete alındı. Açılışlara Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt ile AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci başta olmak üzere ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenin dikkat çekici anlarından biri, Milletvekili Ruken Kilerci’nin yıllar önce öğrencisi olduğu Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu’na bu kez milletvekili olarak giriş yapmasıydı. Bu geri dönüş, hem sembolik hem de yerel hafızada güçlü bir iz bıraktı.

eğitim yatırımı: cumhuriyet ilkokulu ve ortaokulu:

Yenilenen Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu, ilçe için öncelikli yatırımlar arasında yer alıyor. Milletvekili Kilerci, okulun kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, çocukların daha modern ve güvenli ortamlarda eğitim görmesinin önemine dikkat çekti. Bölgede eğitimin kalitesini artıracak fiziki mekanların yenilenmesi, uzun vadede insan kaynağı gelişimine doğrudan katkı sağlayacak.

sağlık yatırımı: devlet hastanesi acil servis ek binası:

Patnos Devlet Hastanesi’ne eklenen Acil Servis Ek Binası, ilçenin sağlık altyapısında kapasite artışı hedefiyle hizmete girdi. Yeni ek bina, acil sağlık hizmetlerinin sunumuna ilave fiziki alan kazandırarak, vatandaşların sağlık hizmetlerinden daha etkin yararlanmasını amaçlıyor. Vali Dr. Önder Bozkurt, kamu yatırımlarının yaşam kalitesini yükseltmedeki rolüne vurgu yaptı.

kadın girişimciliği: nazenin kadın kooperatifi:

Program kapsamında açılan Nazenin Kadın Kooperatifi, kadınların ekonomik hayata daha aktif katılımını desteklemeye yönelik önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Kooperatif aracılığıyla kadınların el emeği ürünlerini üretim ve pazarlama süreçlerine dâhil etmeleri, hem aile ekonomisine hem de yerel ekonomiye katkı sunması hedefleniyor. Bu tür yapılar, sosyal kalkınma ve toplumsal cinsiyet eşitliği hedefleriyle de örtüşüyor.

yatırımların bölgeye katkısı:

Vali Bozkurt ve Milletvekili Kilerci, açılışlarda Patnos’a kazandırılan yatırımların ilçe halkı için hayırlı olmasını diledi. Her üç projenin de eğitimden sağlığa ve ekonomik katılıma uzanan bir etki zinciri oluşturduğu vurgulandı. Yetkililer, bu tür kamu ve sivil girişimlerin bir arada yürütülmesinin bölgenin uzun vadeli gelişimine katkı sağlayacağını belirtti.

Patnos’ta aynı gün gerçekleştirilen üç açılış, ilçenin öncelikli ihtiyaçlarına yönelik somut adımlar olarak değerlendirildi. Yerel yönetim ve merkezi yatırımcılar arasındaki koordinasyonun sürdürülmesiyle benzer projelerin takip edilmesi ve yaygınlaştırılması bekleniyor.

AĞRI'NIN PATNOS İLÇESİNDE EĞİTİM, SAĞLIK VE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ ALANLARINDA HAYATA GEÇİRİLEN ÜÇ ÖNEMLİ YATIRIMIN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.