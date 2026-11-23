Samsat'ta fırtına ve panel hasarı:

Adıyaman'ın Samsat ilçesine bağlı Kızılöz köyünde etkili olan şiddetli rüzgar fırtınaya dönüştü ve köyde sulama sistemi için kurulu güneş panellerine zarar verdi.

olayın ayrıntıları:

Rüzgarın etkisiyle Mazhar Kuştepe'ye ait sulama sisteminde kullanılan güneş panelleri yerinden sökülerek uçtu ve parçalandı. Parçalar etrafa savruldu, ancak olay sırasında çevrede kimsenin bulunmaması yaralanma veya can kaybı yaşanmasını önledi.

oluşan hasar ve durum:

Olay sonucunda panellerde belirgin hasar meydana geldi; sulama sisteminde kullanılan paneller parçalandı ve işlevlerini yitirdi. Panellerin etrafa saçılması hasarın boyutunun tespit edilmesini gerekli kılıyor.

ADIYAMAN’IN SAMSAT İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ FIRTINA, SULAMA SİSTEMİNE AİT GÜNEŞ PANELLERİNE ZARAR VERDİ.