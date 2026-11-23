Melikgazi antika pazarı hafta sonu buluşma noktası:

Geçmişten günümüze uzanan antika eşyaların yeni sahipleriyle buluştuğu Melikgazi Antika Pazarı, Kayserili vatandaşların yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu haftaki etkinlikte ziyaretçiler, farklı dönemlere ait koleksiyon parçaları ve unutulmaya yüz tutmuş hatıralarla karşılaştı.

pazarda neler bulunuyor:

Pazarda antika eşyalardan nostaljik ürünlere, el yapımı parçalardan küçük koleksiyonlara kadar geniş bir yelpaze sergileniyor. Ziyaretçiler hem alışveriş yapabiliyor hem de geçmişe dair hikâyelerle karşılaşabiliyor. Her ayın 4. pazar günü Hunat Mahallemizde bulunan Dedeman Parkımızın yanında kurulan pazar, farklı illerden gelen antikacıların katılımıyla zengin bir çeşitlilik sunuyor.

Stantlarda görülen objeler arasında ev eşyaları, eski dekoratif parçalar, hatıra değeri taşıyan küçük mobilyalar ve el yapımı ürünler yer alıyor. Birçok ziyaretçi için pazar sadece alım-satım yeri değil; aynı zamanda anıların canlandığı, sohbetlerin ve bilgi paylaşımının gerçekleştiği bir alan haline geliyor.

kültür, turizm ve sosyal yaşama katkı:

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu etkinliğin önemine dikkat çekerek, Melikgazi Belediyesi olarak geçmişimize sahip çıkarak geleceğimize de değer kattıklarını vurguladı. Başkan Palancıoğlu, pazarın zengin geçmişi ve çeşitli koleksiyonlarıyla ziyaretçilerin ilgi odağı olduğunu, geniş ve ferah bir alanda gerçekleştirilen etkinliğin aynı zamanda kültüre ve turizme katkı sağladığını belirtti.

Ziyarete gelenler, hem nostaljik bir hafta sonu geçiriyor hem de kültürel etkileşimler aracılığıyla bölgenin sosyal hayatına katkı sağlıyor. Belediye yetkilileri, etkinliklerin hem yerel ekonomiyi desteklediğini hem de kent hafızasının korunmasına yardımcı olduğunu ifade ediyor.

Etkinlik kapsamında esnaf ve vatandaşlar, sağlanan imkânlar için Başkan Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür etti. Melikgazi Antika Pazarı, düzenli olarak toplanan bir kültür buluşması olarak ilgi çekmeyi sürdürüyor ve herkesi bu buluşmalara davet ediyor.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE UZANAN ANTİKA EŞYALARIN YENİ SAHİPLERİYLE BULUŞTUĞU MELİKGAZİ ANTİKA PAZARI’NA KAYSERİLİ VATANDAŞLARIN İLGİSİ BU HAFTA DA YOĞUN OLDU.