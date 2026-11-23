GÖKDENİZ deniz platformlarına yakın hava savunması sağlıyor

ASELSAN tarafından geliştirilen GÖKDENİZ, küçük, yüksek hızlı ve manevra kabiliyeti yüksek hava hedeflerine karşı deniz platformlarına yönelik kritik bir yakın hava savunma katmanı sunuyor. Sistem; insansız hava araçları (İHA), seyir füzeleri ve gemisavar füzeleri gibi asimetrik tehditlere karşı etkili cevap verme amacıyla tasarlandı ve Türk Deniz Kuvvetleri ile birlikte dünya genelinde altı farklı donanma tarafından tercih ediliyor.

Gerçek atışlı test ve otonom performans:

Karadeniz açıklarında icra edilen gerçek atışlı testlerde GÖKDENİZ, yüksek hızlı jet motorlu İHA tehdidini temsil eden hedefleri farklı yön ve irtifalardan gelen hareketli hedefler şeklinde tespit, takip ve angaje ederek imha etti. Test sırasında sistemin hedef tespiti, takibi ve angajman başlatma süreçleri otonom modda işletildi; operatörün müdahalesi yalnızca tek bir düğme ile atış onayı vermekle sınırlı kaldı. Ayrıca test boyunca geminin 5-10 knot hızla seyretmesi sağlanarak gerçekçi operasyonel koşullar oluşturuldu.

GÖKDENİZ, hedefin alçak irtifada yaptığı manevraları dikkate alarak kısa sürede tepki verebilme kabiliyetini sergiledi. Bu profiller özellikle İHA’lar ve seyir füzeleri gibi modern asimetrik tehditlerin zorlu özelliklerini simüle ederek sistemin hassas takip ve hızlı angajman yeteneklerini ortaya koydu.

Konteynerize çözüm ve ihracat etkisi:

ASELSAN, kara konuşlu hava savunma tecrübesini deniz ortamına taşıyarak GÖKDENİZ'i farklı konuşlandırma seçenekleriyle sundu. Şirket, EURONAVAL fuarında konuşlandırılabilir, konteynerize GÖKDENİZ konfigürasyonunu da tanıtarak sistemin yalnızca askerî gemilere değil, aynı zamanda ticari gemilere de kısa sürede entegre edilebileceğini gösterdi. Bu esnek yapı, deniz varlıklarının yeni nesil hava tehditlerine karşı korunmasında operasyonel seçenekleri artırıyor.

GÖKDENİZ'in geliştirilmiş sensörleri ile yüksek reaksiyon hızına sahip silah sistemi entegrasyonu, denizde yakın hava savunmasında kritik avantaj sağlıyor. Sistem, hedef tespit, takip ve angajman süreçlerini otomatikleştirerek reaksiyon süresini önemli ölçüde kısaltıyor; bu da zamanın kritik olduğu senaryolarda tehditlere hızlı ve etkin cevap verilmesine imkân tanıyor.

Uluslararası demo faaliyetleri ve ihracat tercihleri, GÖKDENİZ'in sadece teknik yeterliliğini değil, aynı zamanda farklı deniz koşullarında görev alabilecek operasyonel uygunluğunu da teyit ediyor. ASELSAN’ın sunduğu bu çözüm, deniz güvenliğinde yeni nesil hava tehditlerine karşı savunma katmanını güçlendirmeye yönelik somut bir adım niteliği taşıyor.

ASELSAN TARAFINDAN KÜÇÜK, YÜKSEK HIZLI VE MANEVRA KABİLİYETİ YÜKSEK HAVA HEDEFLERİ, GEMİSAVAR FÜZELER VE DİĞER DENİZ TEHDİTLERİNE KARŞI GELİŞTİRİLEN GÖKDENİZ, TÜRK DENİZ KUVVETLERİ İLE BİRLİKTE DÜNYADA ALTI FARKLI DONANMA TARAFINDAN TERCİH EDİLİRKEN, İHRACAT BAŞARILARINA İMZA ATMAYA DEVAM EDİYOR.