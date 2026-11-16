Aliağa FK yeni döneme Erkan Sözeri ile başladı

Aliağa FK, Namet Ateş ile yollarını ayırdı; 60 yaşındaki Erkan Sözeri ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandı ve takım çarşamba Sebat Spor karşısına çıkacak.