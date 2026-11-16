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Aliağa FK yeni döneme Erkan Sözeri ile başladı

Aliağa FK, Namet Ateş ile yollarını ayırdı; 60 yaşındaki Erkan Sözeri ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandı ve takım çarşamba Sebat Spor karşısına çıkacak.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 11:57

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Aliağa FK yeni döneme Erkan Sözeri ile başladı

Aliağa FK yönetimi değişikliği resmileştirdi

Aliağa FK, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta alınan Ankaraspor beraberliğinin ardından teknik direktör Namet Ateş ile yollarını ayırdı. Kulüp kısa sürede yeni bir isimle anlaşarak takımın başına 60 yaşındaki çalıştırıcı Erkan Sözeri'yi getirdi.

sözleşme ve kulüp açıklaması:

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Erkan Sözeri ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandı. Yönetim, yeni teknik ekibe hoş geldin dileklerini ileterek görevlerinde başarı temennisinde bulundu.

hazırlıklar ve öncelikli hedef:

Yeni teknik direktör yönetiminde ekip, çarşamba günü oynanacak olan Sebat Spor Kulübü karşılaşmasına yönelik çalışmalara başladı. Kulüp, kısa vadede maç performansında toparlanmayı ve takımın yönünü belirlemeyi hedefliyor.

Atılan bu adım, yönetimin sezonun geri kalanında hızlı bir yön değişimi aradığını gösteriyor. Önümüzdeki karşılaşma, Sözeri'nin ekiple kurulacak uyumun ilk sınavı olacak.

ALİAĞA FK, ERKAN SÖZERİ’YLE YENİ SAYFA AÇTI

ALİAĞA FK, ERKAN SÖZERİ’YLE YENİ SAYFA AÇTI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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