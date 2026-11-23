İstanbul'da lodos etkili olmaya başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kentte lodos etkisini göstermeye başladı. Yetkililer, rüzgarın öğleden sonra hızlanarak etkisini artırmasının beklendiğini belirtti.

kıyıda gözlenen etkiler:

Küçükçekmece'de dalgalar kıyıyı döverken, sahil şeridinde yüksek dalga ve rüzgara bağlı olumsuz koşullar rapor edildi. Vatandaşlara kıyıya yaklaşmama uyarısı yapıldı.

deniz ulaşımında iptaller:

Olumsuz hava şartları nedeniyle İDO ve Şehir hatları bazı seferleri iptal etti. İDO'da 11.45 Yalova-Yenikapı, 14.50 Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa ve 18.00 Yenikapı-Bandırma seferleri iptal edildi.

Şehir hatları seferlerinde ise Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş hattı, 11.10 Adalar-Beşiktaş hattı, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada hattı ile 12.05 Adalar-Kadıköy-Kabataş seferleri iptal edildi.

Yetkililer, deniz ulaşımı kullanıcılarına sefer duyurularını takip etmeleri ve gerekli önlemleri almaları çağrısında bulundu.

İSTANBUL’DA LODOS ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI. LODOSUN ÖĞLEDEN SONRA ETKİSİNİ ARTIRMASI BEKLENİRKEN, İDO VE ŞEHİR HATLARINDA BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ.