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Pelitözü Gölpark'ta gençlerin kıyasıya mücadelesi: krosta madalyalar sahiplerini buldu

Bilecik'te Pelitözü Gölpark'ta düzenlenen Okul Sporları Kros İl Birinciliğinde 100 öğrenci yarıştı; dereceye girenlere madalya ve kupalar verildi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 09:52

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Pelitözü Gölpark'ta gençlerin kıyasıya mücadelesi: krosta madalyalar sahiplerini buldu

Pelitözü Gölpark'ta kros müsabakaları sona erdi

Bilecik'te düzenlenen kros müsabakalarında madalyalar sahiplerini buldu. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Pelitözü Gölpark’ta gerçekleştirilen Okul Spor Faaliyetleri Kros Tüm Kategoriler İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

katılımcılar ve ödüller:

Yarışlara yaklaşık 100 ortaokul ve lise öğrencisi katıldı. Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları takdim edildi.

güvenlik ve teşekkürler:

Etkinlik, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 1 asayiş timi tarafından takip edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ise, "Müsabakalara katılan tüm sporcularımıza, antrenörlerimize, öğretmenlerimize, hakemlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi.

KROS MÜSABAKALARINDA MADALYALAR SAHİPLERİNİ BULDU

KROS MÜSABAKALARINDA MADALYALAR SAHİPLERİNİ BULDU

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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