Hedef üç puan: Osmanelispor Karamürselspor maçına kilitlendi

Osmanelispor pazar gününe hazırlanıyor

Bilecik'i bu sezon Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) temsil eden Osmanelispor, hafta sonu oynayacağı zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

maç bilgileri ve lig durumu:

PGL 6. Grup 5. hafta müsabakası pazar günü saat 14:00'te Osmaneli İlçe Stadı'nda oynanacak ve kırmızı-yeşilli ekip konuk Karamürselspor'u ağırlayacak. Ligde geride kalan 4 maçta takım 3 beraberlik ve 1 galibiyet alarak dikkat çekti.

hazırlıklar ve oyuncu durumu:

Antrenör Hasan Kol öncülüğünde yapılan son idmanda oyuncular kondisyon ve çift kale çalışmaları gerçekleştirdi. Kulüpten gelen bilgiye göre takımda sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor, bu da teknik heyetin tercih seçeneklerini genişletiyor.

Son haftada deplasmanda oynanan AVS Çaycumaspor maçında skor 2-2 iken, 90+2. dakikada gol pozisyonunu değerlendiremeyen Faruk Erdoğan'ın antrenmandaki hırslı hali ve azmi dikkat çekti. Teknik ekip, bu tür pozisyonları maç içine taşımak için taktik ve psikolojik hazırlığı sürdürüyor.

Osmanelispor yönetimi ve taraftarlar için öncelik net: maçtan üç puanla ayrılmak. Eksiksiz kadro ve yükselen moral, pazar günkü randevuda kırmızı-yeşillilerin elini güçlendiriyor.

OSMANELİSPOR'DA PAROLA 3 PUAN