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Hedef üç puan: Osmanelispor Karamürselspor maçına kilitlendi

Bilecik'i PGL'de temsil eden Osmanelispor, pazar günü Osmaneli İlçe Stadı'nda Karamürselspor karşısında eksiksiz ve moralli kadroyla üç puanı hedefliyor.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 09:52

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Hedef üç puan: Osmanelispor Karamürselspor maçına kilitlendi

Osmanelispor pazar gününe hazırlanıyor

Bilecik'i bu sezon Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) temsil eden Osmanelispor, hafta sonu oynayacağı zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

maç bilgileri ve lig durumu:

PGL 6. Grup 5. hafta müsabakası pazar günü saat 14:00'te Osmaneli İlçe Stadı'nda oynanacak ve kırmızı-yeşilli ekip konuk Karamürselspor'u ağırlayacak. Ligde geride kalan 4 maçta takım 3 beraberlik ve 1 galibiyet alarak dikkat çekti.

hazırlıklar ve oyuncu durumu:

Antrenör Hasan Kol öncülüğünde yapılan son idmanda oyuncular kondisyon ve çift kale çalışmaları gerçekleştirdi. Kulüpten gelen bilgiye göre takımda sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor, bu da teknik heyetin tercih seçeneklerini genişletiyor.

Son haftada deplasmanda oynanan AVS Çaycumaspor maçında skor 2-2 iken, 90+2. dakikada gol pozisyonunu değerlendiremeyen Faruk Erdoğan'ın antrenmandaki hırslı hali ve azmi dikkat çekti. Teknik ekip, bu tür pozisyonları maç içine taşımak için taktik ve psikolojik hazırlığı sürdürüyor.

Osmanelispor yönetimi ve taraftarlar için öncelik net: maçtan üç puanla ayrılmak. Eksiksiz kadro ve yükselen moral, pazar günkü randevuda kırmızı-yeşillilerin elini güçlendiriyor.

OSMANELİSPOR&#039;DA PAROLA 3 PUAN

OSMANELİSPOR'DA PAROLA 3 PUAN

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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