İŞKUR gençlik programına yoğun ilgi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, üniversite öğrencilerinin eğitimlerini aksatmadan kampüslerinde deneyim kazanmalarını sağlayan İŞKUR Gençlik Programı'na bu dönem 698 bin 566 öğrencinin başvurduğunu duyurdu.

Programın amacı ve kapsamı:

Program, öğrencilerin akademik süreçlerini sekteye uğratmadan çalışma yaşamına ilişkin pratik beceri ve tecrübe edinmelerini hedefliyor. İŞKUR Gençlik aracılığıyla öğrenciler, kendi kampüsleri içinde çeşitli görevlerde yer alarak mesleki deneyim kazanıyor.

Bakanın mesajı ve değerlendirme:

Işıkhan sosyal medya paylaşımında, 'Üniversite öğrencilerimizin kendi kampüslerinde eğitim süreçlerini aksatmadan deneyim ve tecrübe kazanmaları için İŞKUR Gençlik Programımızı sürdürüyoruz' ifadelerine yer verdi. Bakan ayrıca gençlerin ilgisine teşekkür ederek, 'Gençliğin Üretim Çağı’nda; üreten, çalışan, hayalleri olan tüm gençlerimizin yanındayız' dedi.

Başvuru sayısı, programın üniversiteler ve öğrenciler arasında ne ölçüde rağbet gördüğüne ilişkin önemli bir göstergedir. İŞKUR ve ilgili kurumlar, gelen başvuruları değerlendirme sürecini yürütüyor ve programa kabul edilen öğrencilerin kampüs içi görev dağılımlarını planlıyor.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN, İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI'NA BU DÖNEM 698 BİN 566 ÖĞRENCİNİN BAŞVURUDA BULUNDUĞUNU BİLDİRDİ.