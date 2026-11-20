Erken tanı ve toplum bilinci:

Kasım Ayı Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Anka Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Derya Deniz, akciğer kanserinde risk faktörlerine dikkat çekti ve erken tanının tedavi şansını artırdığını belirtti.

Risk faktörleri ve önleyici davranışlar:

Dr. Derya Deniz, sigara kullanımının akciğer kanseri gelişiminde önemli bir risk faktörü olduğunu vurguladı. Ayrıca pasif içicilik ile bazı mesleki ve çevresel maruziyetlerin de riski artırabileceğine dikkat çekti.

Toplumun bilinçlendirilmesinin ve özellikle risk faktörlerine maruz kalanların düzenli sağlık kontrollerine yönlendirilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Belirtiler ve hekime başvuru zamanı:

Uzun süren veya karakteri değişen öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve balgamda kan görülmesi gibi şikayetlerin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyleyen Dr. Deniz, bu yakınmaların her zaman kanser anlamına gelmediğini, ancak devam eden ve nedeni açıklanamayan durumlarda hekim değerlendirmesinin şart olduğunu belirtti.

Dr. Deniz ayrıca sigara kullananların bırakma konusunda destek almalarının ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını benimsemelerinin akciğer sağlığını korumada temel adımlar olduğunu vurguladı.

KASIM AYI AKCİĞER KANSERİ FARKINDALIK AYI KAPSAMINDA AÇIKLAMALARDA BULUNAN ANKA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI DR. DERYA DENİZ, AKCİĞER KANSERİNDE RİSK FAKTÖRLERİNE DİKKAT ÇEKEREK ERKEN TANININ ÖNEMİNİ VURGULADI.